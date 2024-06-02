Президент РФС: Ведем работу по увеличению товарищеских матчей сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС)рассказал о поиске соперников для сборной

Ранее в этом году сборная России провела один товарищеский матч, в котором разгромила команду Сербии (4:0).

На 7 июня у команды Валерия Карпина запланирована встреча со сборной Беларуси. Игра состоится в Минске.

«Сборная в 2023 году вернулась к показателям до 2019 года по количеству проведенных товарищеских матчей. Эти игры вызвали высокий интерес со стороны зрителей. Это показывает, что сборная нужна и интересна болельщику.

Мы ведем работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России.

При этом мы продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиям», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».