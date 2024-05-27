В РФС высказались о переговорах с Карпиным по новому контракту

Генеральный секретарь РФСрассказал, когда могут состояться переговоры по новому контракту с главным тренером сборной России

Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года.

«С Валерием Георгиевичем я общаюсь регулярно. С ним общался и президент РФС.

У "Ростова" напряженный конец сезона, Валерий Георгиевич до конца отдавался этому процессу. Мы договорились, что вернемся к этому вопросу в паузе между сезонами.

Есть ли предварительная договоренность о новом контракте? Давайте пока не будем об этом говорить. Желание продолжить сотрудничество у нас есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.