В РФС высказались о переговорах с Карпиным по новому контракту

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года.
«С Валерием Георгиевичем я общаюсь регулярно. С ним общался и президент РФС.
У "Ростова" напряженный конец сезона, Валерий Георгиевич до конца отдавался этому процессу. Мы договорились, что вернемся к этому вопросу в паузе между сезонами.
Есть ли предварительная договоренность о новом контракте? Давайте пока не будем об этом говорить. Желание продолжить сотрудничество у нас есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.