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    В РФС высказались о переговорах с Карпиным по новому контракту

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда могут состояться переговоры по новому контракту с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Действующее соглашение Карпина с РФС рассчитано до августа 2024 года.

    «С Валерием Георгиевичем я общаюсь регулярно. С ним общался и президент РФС.

    У "Ростова" напряженный конец сезона, Валерий Георгиевич до конца отдавался этому процессу. Мы договорились, что вернемся к этому вопросу в паузе между сезонами.

    Есть ли предварительная договоренность о новом контракте? Давайте пока не будем об этом говорить. Желание продолжить сотрудничество у нас есть», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

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    • Ранее сообщалось, что Карпин готов заключить новый двухлетний контракт с РФС.

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