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    Тренер «Акрона» о выходе команды в РПЛ: Я безумно счастлив, сложно словами передать эмоции

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился эмоциями после выхода команды в российскую Премьер-лигу. Тольяттинцы по сумме 2-х встреч обыграли «Урал» со счетом 3:2.

    Заур Тедеев — главный тренер «Акрона»
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    Заур Тедеев — главный тренер «Акрона»

    «Беспокойно было и до матча. "Урал" — сильная команда. Но то, что сделали мои футболисты, заслуживает громадного уважения. Я считаю, что в ответной игре мы не заслуживали поражения. Могли еще в первом тайме решить все вопросы.

    Мы сделали очень большой шаг для развития клуба. Для развития всего региона. Мне очень приятно, что я стал частью клуба, который, как я надеюсь, станет великим. Будем к этому стремиться. Низкий поклон всем причастным. Я безумно счастлив. Сложно словами передать эмоции.

    Была ли тревога за результат при счете 1:2? В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили. Сезон в РПЛ? Об этом даже не хочется думать. Хочется идти в раздевалку, в объятия к своим футболистам, — сказал Тедеев "Матч ТВ".

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