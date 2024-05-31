До матча
«Акрон»
«Акрон» находится в шаге от первого в истории выхода в РПЛ. В эту команда под руководством Заура Тедеева в гостях взяла верх над «Уралом» в первом стыковом матче (2:0). Забитыми мячами отличились Анджелкович и Данилин.
«Акрон» занял третье место по итогам сезона в Первой лиге. Команда из Тольятти набрала 59 очков в 34-х матчах. «Акрон» завершил чемпионат с 17 победами, 8 ничьими и 9 поражениями.
«Урал»
После поражения в первом стыковом матче от «Акрона» (0:2) екатеринбуржцы расстались с Виктором Гончаренко, который возглавлял команду с 2022 года . Исполняющим обязанности главного тренера «Урала» назначен Евгений Аверьянов.
Екатеринбуржцы могут вылететь из РПЛ впервые с 2013 года. «Урал» провел в элите российского футбола 11 лет, а наилучшим достижением «шмелей» стало восьмое место в сезоне 2015/2016.
Нынешнюю кампанию РПЛ команда из Екатеринбурга завершила на 14-й строчке, заработав 30 очков в 30-ти матчах. В 3-х последних турах «Урал» не смог одержать ни одной победы, дважды сыграв вничью и проиграв.
Личные встречи
В 3-х очных матчах, включая две товарищеские встречи, на счету обеих команд по одной победе, еще одна игра завершилась вничью.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Урал» с коэффициентом 3.40.