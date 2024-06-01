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    Сможет ли «Акрон» пробиться в РПЛ?

    «Акрон» — «Урал». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, РПЛ, 1 июня 2024 года

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    «Акрон»
    В субботу, 1 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Акрон» на своем поле примет «Урал». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Акрон» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ 01 Июня 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Акрон»

    Путь к стыковым матчам: Тольяттинская команда провела отличный сезон, попав в зону стыковых матчей РПЛ. По итогам сезона в Первой лиге «Акрон» занял 3-е место в таблице с 59-ю очками в активе.

    Команда находится в одном шаге от выхода в Премьер-лигу. К слову, «Акрон» довольно неплохо выступал на своем поле в чемпионате, набрав 33 очка из 51-го возможного.

    Последние матчи: В 1-м стыковом матче «Акрон» неожиданно обыграл «Урал» на чужом поле со счетом 2:0, забив свои голы на 67-й и 72-й минутах встречи.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Акрон» трижды победил и дважды проиграл. За этот период тольяттинцы забили 7 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Состояние команды: «Акрон» очень хорош в последнее время. У команды будет преимущество своего поля в предстоящем матче и фора в 2 мяча, у тольяттинцев есть все для прохода в высший дивизион.

    У «Акрона» минимум травмированных игроков — основной состав в обойме, но при этом нельзя ожидать, что тольяттинцы побегут вперед, ведь самое главное — сохранить то преимущество, которое было добыто в Екатеринбурге.

    «Урал»

    Путь к стыковым матчам: Команда провела далеко не самый лучший сезон, заняв только 14-е место в таблице РПЛ. Сейчас «Урал» находится в одном шаге от вылета в Первую лигу.

    Команда уже упустила шанс сделать преимущество на своем поле. В РПЛ «Урал» занял лишь 12-е место на результатам гостевых встреч, набрав 11 очков из 45-и возможных.

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    • Последние матчи: Екатеринбургская команда умудрилась проиграть на своем поле «Акрону» в 1-м стыковом матче за выживание в РПЛ (0:2), а сейчас команде необходимо сделать маленькое чудо — совершить камбэк в Тольятти.

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    • «Урал» не может победить на протяжении 4-х последних матчах. Команда по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За эти 4 матча «Урал» пропустил 7 голов при 3-х забитых.

    Не сыграет: Олег Шатов (травма).

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    Состояние команды: «Урал» очень плох, особенно во 2-й половине сезона. У команды точно будут проблемы и в предстоящем матче, но екатеринбужцы точно будут иметь шанс спасти ситуацию.

    Стоит отметить, что в 3-х последних очных встречах команды по одному разу побеждали, проигрывали и сыграли вничью. При этом, «Урал» ни разу не обыгрывал «Акрон» с разницей в несколько мячей.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • В последних 6-и матчах на своем поле «Акрон» ни разу не проиграл

    • В последних 5-и матчах на чужом поле «Урал» 4 раза сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Акрона» — 2.50, победа «Урала» — 2.80, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Урал» не сможет победить «Акрон».

    Ставка: Ничья за 3.40.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно должна открыть счет.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.

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    «Акрон» — «Урал». В субботу, 1 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Акрон» на своем поле примет «Урал». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Урал» с коэффициентом 3.40.
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