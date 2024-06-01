В субботу, 1 июня, в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ «Акрон» на своем поле примет «Урал». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Акрон» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Путь к стыковым матчам: Тольяттинская команда провела отличный сезон, попав в зону стыковых матчей РПЛ. По итогам сезона в Первой лиге «Акрон» занял 3-е место в таблице с 59-ю очками в активе.

Команда находится в одном шаге от выхода в Премьер-лигу. К слову, «Акрон» довольно неплохо выступал на своем поле в чемпионате, набрав 33 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В 1-м стыковом матче «Акрон» неожиданно обыграл «Урал» на чужом поле со счетом 2:0, забив свои голы на 67-й и 72-й минутах встречи.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Акрон» трижды победил и дважды проиграл. За этот период тольяттинцы забили 7 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Акрон» очень хорош в последнее время. У команды будет преимущество своего поля в предстоящем матче и фора в 2 мяча, у тольяттинцев есть все для прохода в высший дивизион.

У «Акрона» минимум травмированных игроков — основной состав в обойме, но при этом нельзя ожидать, что тольяттинцы побегут вперед, ведь самое главное — сохранить то преимущество, которое было добыто в Екатеринбурге.

«Урал»

Путь к стыковым матчам: Команда провела далеко не самый лучший сезон, заняв только 14-е место в таблице РПЛ. Сейчас «Урал» находится в одном шаге от вылета в Первую лигу.

Команда уже упустила шанс сделать преимущество на своем поле. В РПЛ «Урал» занял лишь 12-е место на результатам гостевых встреч, набрав 11 очков из 45-и возможных.

Последние матчи: Екатеринбургская команда умудрилась проиграть на своем поле «Акрону» в 1-м стыковом матче за выживание в РПЛ (0:2), а сейчас команде необходимо сделать маленькое чудо — совершить камбэк в Тольятти.

«Урал» не может победить на протяжении 4-х последних матчах. Команда по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За эти 4 матча «Урал» пропустил 7 голов при 3-х забитых.

Не сыграет: Олег Шатов (травма).

Состояние команды: «Урал» очень плох, особенно во 2-й половине сезона. У команды точно будут проблемы и в предстоящем матче, но екатеринбужцы точно будут иметь шанс спасти ситуацию.

Стоит отметить, что в 3-х последних очных встречах команды по одному разу побеждали, проигрывали и сыграли вничью. При этом, «Урал» ни разу не обыгрывал «Акрон» с разницей в несколько мячей.

Статистика для ставок

«Урал» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

В последних 6-и матчах на своем поле «Акрон» ни разу не проиграл

В последних 5-и матчах на чужом поле «Урал» 4 раза сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Акрона» — 2.50, победа «Урала» — 2.80, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.03 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Урал» не сможет победить «Акрон».

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно должна открыть счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.