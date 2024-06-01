Владелец «Акрона»: Пока не очень могу поверить в выход в РПЛ, пока только радость

Владелецподелился эмоциями после выхода команды в российскую Премьер-лигу. Тольяттинцы по сумме 2-х встреч обыгралисо счетом 3:2.

«Пока не очень могу поверить, пока только радость. Вели 1:0, потом пропустили два мяча, была очень тревожная концовка. Нервы были на пределе, но хорошо, что дожали. Наши парни — лучшие, настоящие бойцы. Я верю в команду, всегда в них верю. Дома было чуть сложнее, чем в Екатеринбурге, некоторые играли на ободах. Сказался сезон, но дотерпели», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» впервые в своей истории примет участие в российской Премьер-лиги, обыграв «Урал» в стыковых матчах.