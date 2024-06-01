Бейл о Беллингеме: То, что он делает в столь юном возрасте — это просто фантастика

Экс-футболиствысоко оценил игру полузащитника команды

«В столь юном возрасте делать то, что он делает — просто фантастика.

Впереди у "Реала" большая игра, и для Беллингема будет здорово выиграть Лигу чемпионов в свой первый сезон. Это снимет давление, и, надеюсь, он сможет продолжить в том же духе.

Нелегко переехать в другую страну, хотя у него и был опыт игры в Германии. В таком большом клубе, как "Реал", ты все время находишься в центре внимания, и всегда присутствует напряжение», — сказал Бейл FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 40 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 11 голевых передач.

Напомним, что «сливочные» сыграют в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.