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    Смогут ли «Боруссия» и «Реал» определить победителя в основное время?

    «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид
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    Марко Ройс («Боруссия»)
    1 июня в финале Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Финал 01 Июня 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: в чемпионате Германии дортмундцы выступили не лучшим образом.

    Коллектив из Дортмунда смог набрать 63 очка и финишировал только пятым, но пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Боруссия Д — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    А вот в самом престижном клубном турнире Старого Света дортмундская команда смогла пройти «ПСВ», «Атлетико» и «ПСЖ».

    Последние матчи: в последнем туре немецкого чемпионата «желто-черные» смогли разгромить «Дармштадт», но до этого крупно уступили «Майнцу» (0:3).

    Перед этим «Боруссия» переиграла «Аугсбург» (5:1) и проиграла «Лейпцигу» (1:4).

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    Также между этими играми были добыты победы в Лиге чемпионов над «ПСЖ» (1:0, 1:0).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Рами Бенсебаини и Себастьян Аллер.

    Состояние команды: этот сезон можно было бы назвать для подопечных Эдина Терзича крайне неудачным, но Лига чемпионов все исправила. Победа в этом турнире станет для «Боруссии» грандиозным успехом.

    Последний матч в команде из Дортмунда проведет легендарный Марко Ройс. Победа в этой игре будет для него настоящим достижением и вишенкой на торте.

    «Реал»

    Турнирное положение: команда из Мадрида проводит практически идеальный сезон.

    Мадридский коллектив смог набрать 95 очков и уверенно выиграл чемпионат Испании. Провалились мадридцы только в Кубке страны.

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    • В Лиге чемпионов команда из столицы Испании смогла пройти «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию».

    Последние матчи: в последних турах испанского чемпионата столичный коллектив сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом» (4:4).

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    • До этого же «сливочные» разгромили «Алавес» (5:0), «Гранаду» (4:0) и «Кадис» (3:0).

    Также недавно «Королевский клуб» прошел «Баварию» в Лиге чемпионов (2:2, 2:1).

    Не сыграют: точно не выйдут на поле травмированные Давид Алаба и Орельен Тчуамени. Также под вопросом участие в игре Андрея Лунина.

    Состояние команды: если «Реал» добудет победу в Лиге чемпионов, то сезон для подопечных Карло Анчелотти можно будет назвать сказочным, поскольку будут победы в двух самых престижных турнирах, в которых он принимает участие.

    «Реал» может в очередной раз всем доказать, что является сильнейшей командой на планете.

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    Последний матч в составе «Реала» проведет Тони Кроос, который завершит карьеру после Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» выиграла 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Реал» не проигрывает «Боруссии» на протяжении 4 матчей

    • «Реал» имеет серию без поражений в 25 матчей

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Боруссии» — в 5.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.13.

    Прогноз: хоть это и финал, но встречаются атакующие команды, поэтому мяч должен побывать в сетке обоих коллективов.

    Ставка: обе забьют за 1.75.

    Прогноз: «Реал», конечно, сильнее «Боруссии», но это финал, в котором быть может все, поэтому рискнем и поставим на то, что основное время встречи завершится вничью.

    Ставка: ничья за 4.15.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид за 5.00.

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    «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид. 1 июня в финале Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид с коэффициентом 1.75.
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