1 июня в финале Лиги чемпионов сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» Д — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: в чемпионате Германии дортмундцы выступили не лучшим образом.

Коллектив из Дортмунда смог набрать 63 очка и финишировал только пятым, но пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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А вот в самом престижном клубном турнире Старого Света дортмундская команда смогла пройти «ПСВ», «Атлетико» и «ПСЖ».

Последние матчи: в последнем туре немецкого чемпионата «желто-черные» смогли разгромить «Дармштадт», но до этого крупно уступили «Майнцу» (0:3).

Перед этим «Боруссия» переиграла «Аугсбург» (5:1) и проиграла «Лейпцигу» (1:4).

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Также между этими играми были добыты победы в Лиге чемпионов над «ПСЖ» (1:0, 1:0).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Рами Бенсебаини и Себастьян Аллер.

Состояние команды: этот сезон можно было бы назвать для подопечных Эдина Терзича крайне неудачным, но Лига чемпионов все исправила. Победа в этом турнире станет для «Боруссии» грандиозным успехом.

Последний матч в команде из Дортмунда проведет легендарный Марко Ройс. Победа в этой игре будет для него настоящим достижением и вишенкой на торте.

«Реал»

Турнирное положение: команда из Мадрида проводит практически идеальный сезон.

Мадридский коллектив смог набрать 95 очков и уверенно выиграл чемпионат Испании. Провалились мадридцы только в Кубке страны.

В Лиге чемпионов команда из столицы Испании смогла пройти «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию».

Последние матчи: в последних турах испанского чемпионата столичный коллектив сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом» (4:4).

До этого же «сливочные» разгромили «Алавес» (5:0), «Гранаду» (4:0) и «Кадис» (3:0).

Также недавно «Королевский клуб» прошел «Баварию» в Лиге чемпионов (2:2, 2:1).

Не сыграют: точно не выйдут на поле травмированные Давид Алаба и Орельен Тчуамени. Также под вопросом участие в игре Андрея Лунина.

Состояние команды: если «Реал» добудет победу в Лиге чемпионов, то сезон для подопечных Карло Анчелотти можно будет назвать сказочным, поскольку будут победы в двух самых престижных турнирах, в которых он принимает участие.

«Реал» может в очередной раз всем доказать, что является сильнейшей командой на планете.

Последний матч в составе «Реала» проведет Тони Кроос, который завершит карьеру после Евро-2024.

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграла 4 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Реал» не проигрывает «Боруссии» на протяжении 4 матчей

«Реал» имеет серию без поражений в 25 матчей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Боруссии» — в 5.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.13.

Прогноз: хоть это и финал, но встречаются атакующие команды, поэтому мяч должен побывать в сетке обоих коллективов.

Ставка: обе забьют за 1.75.

Прогноз: «Реал», конечно, сильнее «Боруссии», но это финал, в котором быть может все, поэтому рискнем и поставим на то, что основное время встречи завершится вничью.

Ставка: ничья за 4.15.