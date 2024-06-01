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    Сумеют ли дортмундцы совершить сенсацию?

    «Боруссия» — «Реал». Дерзкая ставка (к. 5.00) на финал Лиги чемпионов 1 июня 2024 года

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    Никлас Фуллкруг
    1 июня в финале плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Финал 01 Июня 2024 года

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы провалили чемпионат Германии. Команда финишировала там всего лишь на 5 месте.

    При этом «Боруссия» Д в полуфинале Лиги чемпионов выбила мощных парижан. В обоих матчах немцы оказались сильнее — оба раза по 1:0.

    Боруссия Д — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда смогла победить. Дортмундцы разгромили скромный «Дармштадт» (4:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Боруссия» Д выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Да и вполне очевидно, что команда принесла в жертву чемпионат. «Байер» бы явно своего не упустил, да и глубина состава дортмундцев вряд ли позволила бы полноценно биться на нескольких фронтах.

    Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Халлер — травмированы.

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    Состояние команды: немцам палец в рот не клади. «Боруссия» Д уже не раз демонстрировала, что не боится авторитетов.

    Вот только в кадровом плане у команды имеется несколько пробоин. Да и вообще, дортмундцам явно не хватает пресловутой стабильности.

    Поединки с мадридцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Боруссия» Д выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    И уж совсем очевидно, что немцы не будут лишь обороняться. Да и фактурный форвард Никлас Фуллкруг способен найти свой момент у ворот соперника.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» провели мощный сезон в Примере. Там команда финишировала на 1 месте с десятиочковым отрывом от «Барселоны».

    Причем «Реал» Мадрид в среднем пропускает менее гола за матч. Зато в 38 матчах испанского чемпионата команда Карло Анчелотти наколотила 87 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре Примеры мадридцы не сумели победить. «Сливочные» расписали мировую с «Бетисом» (0:0).

    А вот в полуфинале Лиги чемпионов мадридцы прошли «Бавари». В первом матче была зафиксирована ничья (2:2), после чего команда Анчелотти победила (2:1).

    В финале Лиге чемпионов «Реал» Мадрид явно намеревается сыграть с позиции силы. Вот только не сможет помочь команде угодивший в хавбек Орельен Тчуамени.

    Не сыграют: Орельен Тчуамени, Андрей Лунин, Давид Алаба — травмированы.

    Состояние команды: теперь «сливочные» бросят все силы на победу в Лиге чемпионов. Даже без несколько исполнителей испанцы выглядят сильнее соперника.

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    В 5 своих последних поединках «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих матчах мадридцы отличились 15 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не так давно мадридцы расписали мировую с «Вильярреалом» (4:4). А вот «Алавес» был разбит (5:0).

    Нет сомнений, что испанцы будут активно искать счастья у ворот греков. Вот только соперник также не лыком шит…

    Статистика для ставок

    • Мадридцы в 2 своих последних матчах сыграли вничью

    • «Реал» Мадрид обыграл дортмундцев в 2 последних очных поединках

    • «Боруссия» Д в среднем пропускает чуть более гола за матч

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Дортмундцы имеют в своем составе весьма приличных атакующих исполнителей.

    Немцы не боятся авторитетов, и вполне способны преуспеть у ворот команды Анчелотти.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят четыре и более мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.00.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом 1.75.

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    «Боруссия» — «Реал». 1 июня в финале плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Боруссия» — «Реал» с коэффициентом 5.00.
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