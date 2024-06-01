Президент ПСЖ заявил, что для клуба началась новая эра

Президентподелился ожиданиями от следующего сезона после ухода лидера команды

«Для нас наступила новая эра. Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они дали клубу. Мы провели отличный сезон, лишь два поражения в конце помешали нам.

Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и ПСЖ сосредоточен на нынешнем коллективе. На том, чтобы иметь отличную команду с отличным тренером, который у нас есть», — сказал Аль-Хелайфи Marca.

Напомним, что в ближайшее время «Реал» объявит о подписании контракта с Килианом Мбаппе.

ПСЖ дошел до полуфинала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, проиграв на этой стадии дортмундской «Боруссии» с общим счетом 0:2.