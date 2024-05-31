Защитник «Фейеноорда» может перейти в «Арсенал»

Руководствонацелилось на подписание защитника. Об этом сообщает The Telegraph.

Стало известно, что в «Арсенале» высоко оценивают игрока и считают, что он готов к игре в АПЛ. Тем более, что «канонирам» необходимо укрепить оборонительную линию.

Сейчас Хартман продолжает восстанавливаться после травмы, игрок не сможет принять участие на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов. Ранее «Челси» был близок к подписанию защитника, но трансфер сорвался из-за полученного повреждения.

В прошедшем сезоне Хартман провел 26 матчей в чемпионате Нидерландов и отметился 5-ю результативными передачами.