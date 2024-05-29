Сторожук: Снимаю перед этими ребятами все, что можно

Главный тренер тульского «Арсенала»остался доволен самоотдачей своих футболистов в первом стыковом матче за выход в РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Сторожук Фото: arsenaltula.ru

«За счет чего удалось победить? За счет двух забитых мячей со стандартов… Но я скажу о другом: снимаю все, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято…

Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, за счет самоотдачи, большого желания… Они молодцы, это их победа.

Как будете действовать в ответном матче? Не знаю, как действовать, задача — добраться домой и восстановиться. По приезду все решим», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч состоится 1 июня в Туле.