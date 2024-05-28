«Пари НН» дома сыграет с тульским «Арсеналам» в рамках первого стыкового матча за право остаться в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Пари НН»

«Пари НН» второй год подряд сыграет в стыковых матчах. Сезоном ранее нижегородцы справились с задачей и сохранили место в РПЛ, обыграв по сумме двух встреч московскую «Родину» (3:0 в гостях и 2:0 дома).

«Пари НН» завершил сезон РПЛ 2023/2024 на 13-м месте, набрав 30 очков в 30 матчах. Нижегородцы одержали 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 29:51.

В заключительном туре РПЛ подопечные Саши Илича играли на выезде с «Крыльями Советов». Матч завершился со счетом 1:1, но этого очка не хватило нижегородцам, чтобы избежать стыков.

«Арсенал»

«Арсенал» стал четвертым в турнирной таблице Первой лиги, обойдя пятую «Родину» лишь по дополнительным показателям. Тульский клуб заработал 55 очков в 34-х матчах при 13 победах, 16 ничьих и 5 поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 39:25.

«Красно-желтые» завершили сезон Первой лиги выездным матчем с «Шинником». Туляки пропустили единственный гол на 72-й минуте и проиграли впервые с апреля (0:1).

Подопечные Александра Сторожука прервали беспроигрышную серию на отметке в восемь матчей. За этот отрезок «Арсенал» одержал три победы и пять раз сыграл вничью.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в сезоне РПЛ 2021/2022. Матч в Нижнем Новгороде завершился победой «Арсенала» со счетом 3:2, в Туле была зафиксирована ничья (2:2).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Арсенал» с коэффициентом 3.36.