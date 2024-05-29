«Пари НН» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках первого стыкового матча за право выхода в российскую Премьер-лигу. Игра пройдет 29 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 19:15 мск. «Пари НН» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пари НН»

Как оказались в стыках: «Пари НН» завершил сезон в российской Премьер-лиге на 13 месте.

Нижегородцам не хватило буквально одного очка, чтобы избежать участия в стыковых матчах.

Последние матчи: в заключительном туре «Пари НН» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Матч в Самаре завершился со счетом 1:1.

Но перед этим клуб из Нижнего Новгорода провел два ужасных матча: в первом проиграли на поле «Сочи» — 1:6, а во втором не смогли остановить ЦСКА — 2:6.

Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.

Состояние команды: можно описать одним словом — тревожное. «Пари НН» хорошо провел первые два матча после зимней паузы, но потом начались проблемы.

Все прогнозы на футбол

В конце апреля после шестого поражения подряд клуб уволил Сергея Юрана и пригласил на пост главного тренера Сашу Илича.

В первом же матче под руководством серба «Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), но потом были два ужасных разгрома от «Сочи» и ЦСКА. Кажется, команда и тренер пока не смогли найти общий язык.

«Арсенал» Тула

Как оказались в стыках: заняли четвертое место в Первой лиге, которое позволяет побороться за путевку в РПЛ.

Последние матчи: «оружейники» в заключительном туре проиграли на поле «Шинника», но к тому моменту уже было известно, что они не опустятся ниже четвертого места.

Ключевым был матч 33-го тура, в котором «Арсенал» одержал победу над «Акроном», который тоже стал участником стыков.

Перед поражением в Ярославле клуб из Тулы не проигрывал в восьми матчах подряд.

Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.

Состояние команды: несмотря на неудачный результат в матче с «Шинником», можно сделать вывод, что «Арсенал» в хорошей форме.

После зимнего перерыва команда Александра Сторожука потерпела лишь два поражения.

Статистика для ставок

Восемь из предыдущих 14 матчей с участием «Арсенала» завершились вничью

«Арсенал» ни разу не выигрывал на выезде после зимнего перерыва

Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет 10 матчей — восемь поражений и две ничьи

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: на «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Арсенала» — за 3.74.

Прогноз: скорее всего, после первого матча интрига никуда не исчезнет, несмотря на то, то в гостях «Арсенал» играет похуже, чем дома.

Десять из 17-ти гостевых матчей тульского клуба в Первой лиге завершились вничью. И на этом отрезке из 17-ти матчей «Арсенал» только в двух случаях пропустил больше одного мяча.

Сможет ли не самая эффективная атака «Пари НН» сдвинуть этот автобус? Не факт.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.36.