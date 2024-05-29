Пари НН
Арсенал Тула
«Пари НН»
Как оказались в стыках: «Пари НН» завершил сезон в российской Премьер-лиге на 13 месте.
Нижегородцам не хватило буквально одного очка, чтобы избежать участия в стыковых матчах.
Последние матчи: в заключительном туре «Пари НН» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Матч в Самаре завершился со счетом 1:1.
Но перед этим клуб из Нижнего Новгорода провел два ужасных матча: в первом проиграли на поле «Сочи» — 1:6, а во втором не смогли остановить ЦСКА — 2:6.
Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.
Состояние команды: можно описать одним словом — тревожное. «Пари НН» хорошо провел первые два матча после зимней паузы, но потом начались проблемы.
В конце апреля после шестого поражения подряд клуб уволил Сергея Юрана и пригласил на пост главного тренера Сашу Илича.
В первом же матче под руководством серба «Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), но потом были два ужасных разгрома от «Сочи» и ЦСКА. Кажется, команда и тренер пока не смогли найти общий язык.
«Арсенал» Тула
Как оказались в стыках: заняли четвертое место в Первой лиге, которое позволяет побороться за путевку в РПЛ.
Последние матчи: «оружейники» в заключительном туре проиграли на поле «Шинника», но к тому моменту уже было известно, что они не опустятся ниже четвертого места.
Ключевым был матч 33-го тура, в котором «Арсенал» одержал победу над «Акроном», который тоже стал участником стыков.
Перед поражением в Ярославле клуб из Тулы не проигрывал в восьми матчах подряд.
Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.
Состояние команды: несмотря на неудачный результат в матче с «Шинником», можно сделать вывод, что «Арсенал» в хорошей форме.
После зимнего перерыва команда Александра Сторожука потерпела лишь два поражения.
Статистика для ставок
- Восемь из предыдущих 14 матчей с участием «Арсенала» завершились вничью
- «Арсенал» ни разу не выигрывал на выезде после зимнего перерыва
- Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет 10 матчей — восемь поражений и две ничьи
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: на «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Арсенала» — за 3.74.
Прогноз: скорее всего, после первого матча интрига никуда не исчезнет, несмотря на то, то в гостях «Арсенал» играет похуже, чем дома.
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Десять из 17-ти гостевых матчей тульского клуба в Первой лиге завершились вничью. И на этом отрезке из 17-ти матчей «Арсенал» только в двух случаях пропустил больше одного мяча.
Сможет ли не самая эффективная атака «Пари НН» сдвинуть этот автобус? Не факт.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.36.