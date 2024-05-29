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    Сможет ли «Пари НН» обыграть тульский автобус?

    «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 3.36) и прогноз на стыковой матч РПЛ 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Арсенал» Тула
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    Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет 10 матчей
    «Пари НН» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках первого стыкового матча за право выхода в российскую Премьер-лигу. Игра пройдет 29 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 19:15 мск. «Пари НН» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/ФНЛ 29 Мая 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:15 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Пари НН»

    Как оказались в стыках: «Пари НН» завершил сезон в российской Премьер-лиге на 13 месте.

    Нижегородцам не хватило буквально одного очка, чтобы избежать участия в стыковых матчах.

    Последние матчи: в заключительном туре «Пари НН» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Матч в Самаре завершился со счетом 1:1.

    Но перед этим клуб из Нижнего Новгорода провел два ужасных матча: в первом проиграли на поле «Сочи» — 1:6, а во втором не смогли остановить ЦСКА — 2:6.

    Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.

    Состояние команды: можно описать одним словом — тревожное. «Пари НН» хорошо провел первые два матча после зимней паузы, но потом начались проблемы.

    Все прогнозы на футбол

    В конце апреля после шестого поражения подряд клуб уволил Сергея Юрана и пригласил на пост главного тренера Сашу Илича.

    В первом же матче под руководством серба «Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), но потом были два ужасных разгрома от «Сочи» и ЦСКА. Кажется, команда и тренер пока не смогли найти общий язык.

    «Арсенал» Тула

    Как оказались в стыках: заняли четвертое место в Первой лиге, которое позволяет побороться за путевку в РПЛ.

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    • Последние матчи: «оружейники» в заключительном туре проиграли на поле «Шинника», но к тому моменту уже было известно, что они не опустятся ниже четвертого места.

    Ключевым был матч 33-го тура, в котором «Арсенал» одержал победу над «Акроном», который тоже стал участником стыков.

    Перед поражением в Ярославле клуб из Тулы не проигрывал в восьми матчах подряд.

    Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.

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    Состояние команды: несмотря на неудачный результат в матче с «Шинником», можно сделать вывод, что «Арсенал» в хорошей форме.

    После зимнего перерыва команда Александра Сторожука потерпела лишь два поражения.

    Статистика для ставок

    • Восемь из предыдущих 14 матчей с участием «Арсенала» завершились вничью

    • «Арсенал» ни разу не выигрывал на выезде после зимнего перерыва

    • Безвыигрышная серия «Пари НН» составляет 10 матчей — восемь поражений и две ничьи

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: на «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Арсенала» — за 3.74.

    Прогноз: скорее всего, после первого матча интрига никуда не исчезнет, несмотря на то, то в гостях «Арсенал» играет похуже, чем дома.

    Десять из 17-ти гостевых матчей тульского клуба в Первой лиге завершились вничью. И на этом отрезке из 17-ти матчей «Арсенал» только в двух случаях пропустил больше одного мяча.

    Сможет ли не самая эффективная атака «Пари НН» сдвинуть этот автобус? Не факт.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 3.36.

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    «Пари НН» — «Арсенал» Тула. «Пари НН» сыграет на своем поле против тульского «Арсенала» в рамках первого стыкового матча за право выхода в российскую Премьер-лигу. Игра пройдет 29 мая в Нижнем Новгороде, начало — в 19:15 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 3.36.
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