Агент Кварацхелии: У нас есть предложение от ПСЖ

— агент полузащитникаподтвердил новость об интересек футболисту.

«Информация об интересе со стороны саудовских клубов не соответствует действительности, но есть интерес и предложение от ПСЖ. Всё зависит от "Наполи" и Де Лаурентиса.

Парень сейчас сосредоточен на Евро и хочет хорошо выступить в первом историческом матче сборной Грузии на крупном турнире. Он не хочет отвлекаться ни на что другое», — приводит слова Джугели сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне Хвича провел 34 матча за «Наполи» в Серии А, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.