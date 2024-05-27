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    Whoscored назвал символическую сборную сезона в РПЛ

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    Известный футбольный сайт Whoscored назвал сборную лучших игроков сезона в российской Премьер-лиге.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Символическая сборная РПЛ в сезоне-2023/2024 по версии Whoscored:

    Матвей Сафонов («Краснодар», средняя оценка — 6,8) — Дмитрий Кабутов («Рубин», 6,8), Матиас Перес («Оренбург», 7,1), Виллиан Роша (ЦСКА, 7,1), Дуглас Сантос («Зенит», 7,1) — Максим Глушенков («Локомотив», 7,2), Клаудиньо («Зенит», 7,3), Эдуард Сперцян («Краснодар», 7,2), Бителло («Динамо», 7,2) — Матео Кассьерра («Зенит», 7,2), Константин Тюкавин («Динамо», 7,2).

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