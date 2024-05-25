«Шинник» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:0, обзор гола

«Арсенал» Тула Фото: arsenaltula.ru
Единственный гол в этом матче ярославцы забили на 73-й минуте благодаря голу Дмитрия Самойлова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Арсенал Тула 1:0
Гол: 1:0 Денис Самойлов (73') Шинник: Александр Довбня, Седрик Гогуа, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Артем Малахов, Saus V., Zagre B. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Александр Денисов, Илья Голосов, Александр Коротков, Алексей Вакулич, Ансор Хабибов, Максим Лайкин, Ифеани Дэвид Ндука, Артём Попов, Дмитрий Барков, Levin V.
По итогам нынешнего сезона «Шинник» занял 7-е место в таблице Первой лиги с 51-м очком в активе. Тульский «Арсенал» расположился на 5-й позиции (55 баллов), вылетев из зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ.