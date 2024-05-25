ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос»-2024: дилемма Надаля, загадка Медведева, мечта Рублева, несправедливый статус Алькараса и грунтовая королева
  • 15:37
    • «Балтика» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 30 тура РПЛ
  • 15:32
    • Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Краснодаром»
  • 15:26
    • «Зенит» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 14:58
    • «Химки» переиграли «Черноморец» и выиграли Первую лигу
  • 14:28
    • Источник: Компани подпишет контракт с «Баварией» до лета 2027 года
    Все новости спорта

    «Арсенал» не смог пробиться в зону стыковых матчей за выход в РПЛ

    «Шинник» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Шинник
    «Шинник» обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче 34-го тура российской Премьер-лиги.

    «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» Тула

    Единственный гол в этом матче ярославцы забили на 73-й минуте благодаря голу Дмитрия Самойлова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Арсенал Тула 1:0
    Гол: 1:0 Денис Самойлов (73') Шинник: Александр Довбня, Седрик Гогуа, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Артем Малахов, Saus V., Zagre B. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Александр Денисов, Илья Голосов, Александр Коротков, Алексей Вакулич, Ансор Хабибов, Максим Лайкин, Ифеани Дэвид Ндука, Артём Попов, Дмитрий Барков, Levin V.

    По итогам нынешнего сезона «Шинник» занял 7-е место в таблице Первой лиги с 51-м очком в активе. Тульский «Арсенал» расположился на 5-й позиции (55 баллов), вылетев из зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не отдаст чемпионский титул
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Команда Гвардиолы сметет земляков
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры