Романо: Ди Грегорио продолжит карьеру в «Ювентусе»

Голкиперперейдет в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «старой синьоры» договорилось с «Монцей» о трансфере вратаря. «Ювентус» заплатит 18 млн. евро за этот трансфер.

Напомним, что Ди Грегорио был признан лучшим голкипером в нынешнем сезоне Серии А. В нынешнем сезоне голкипер провел 33 матча за «Монцу» в Серии А, в которых пропустил 35 голов.

Сегодня, 25-го мая «Ювентус» встретится с «Монцей» в рамках 38-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.