Ювентус
Монца
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринский коллектив решил свою главную задачу на сезон — заработал билет в Лигу чемпионов. Сейчас он с 68 идет четвертым, но может на строку подняться или опуститься.
«Ювентус» за всю дистанцию отпраздновал 18 викторий, 14 матчей завершили миром и пять поединков проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 52:31.
Ювентус — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «зебры» расписали гостевую мировую с «Болоньей», сыграв со счетом 3:3. Причем туринцам удалось отыграть после 0:3. Перед этим они обыграли минимально «Аталанту» 1:0 в финале Кубка Италии.
Не сыграют: Поль Погба и Андреа Камбьясо пропустят этот поединок.
Состояние команды: «Ювентус» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок, выиграв всего лишь один поединок из восьми последних.
Правда, и проиграли «черно-белые» в этот период только раз. Остальные же шесть матчей за этот промежуток времени они завершили вничью. И только дважды в данном отрезке туринцы не смогли забить.
«Монца»
Турнирное положение: Данный коллектив с 45 очками находится на 12 строке. Ниже он точно не опустится, а подняться сможет в лучшем случае на одну позицию.
«Монца» смогла выиграть 11 встреч из 37 проведенных, 12 матчей завершила миром и 14 поединков проиграла, разница мячей составляет 39:49.
Последние матчи: «Красно-белые» проиграли свои две предыдущие игры, поочередно уступив с минимальным счетом 1:2 в гостях «Фиорентине» и дома 0:1 в прошлом туре «Фрозиноне». Перед этим они сыграли вничью на своем поле с «Лацио» — 2:2.
Не сыграют: Папу Гомес будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: К данному поединку «Монца» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией. В этот период коллектив смог расписать три мировые и потерпел пять фиаско, но в четырех случаях с минимальной разницей в счете. И в трех матчах данного отрезка времени команда уходила с поля без результативных действий.
Статистика для ставок
- Дома «Юве» выиграл три из семи предыдущих игр при четырех ничьих
- У «Монцы» сейчас 4-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было два проигрыша
- В четырех предыдущих очных противостояниях эти клубы по два раза обыграли друг друга
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.37, победа «Монцы» — 9.00, ничья — 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.34 соответственно.
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Прогноз: «Юве» постарается добыть медали первенства, поэтому будет настроен на победу и наверняка сможет ее добыть над соперником, который уже утратил турнирную мотивацию.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в данном поединке будет то, что туринцы смогут отличиться в каждом из таймов.
Ставки
Рекомендуемая ставка: победа «Юве» с форой (-1,5) за 2.00.
Ставка: «Юве» забьет в каждом из таймов за 1.95.