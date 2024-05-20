«Пари НН» — ЦСКА: счет матча 2:6 (0:3), обзор голов

В матче 29-го тура российской Премьер-лигипроиграл на своем поле московскомусо счетом 2:6.

Уже в первом тайме армейцы трижды поразили ворота соперника, отличились Иван Обляков, Тамерлан Мусаев и Саша Зделар.

На 48-й минуте Дмитрий Стоцкий смог сократить преимущество, но почти сразу Виктор Давила сделал счет 4:1 в пользу ЦСКА.

Второй матч «Пари НН» забил на 77-й минуте после точного удара Хуана Бозелли. Но затем ЦСКА забил еще дважды, мячи на счету Антона Заболотного и Кирилла Глебова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — ЦСКА 2:6 Голы: 0:1 Иван Обляков (10'), 0:2 Тамерлан Мусаев (22'), 0:3 Саша Зделар (37'), 1:3 Дмитрий Стоцкий (48'), 1:4 Davila V. (56'), 2:4 Хуан Мануэль Боселли (77'), 2:5 Антон Заболотный (83'), 2:6 Кирилл Глебов (90+1') Пари НН: Артур Нигматуллин, Кирилл Глущенков, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Хелвен, Илья Агапов, Виктор Мендес, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Предупреждения: Илья Агапов (5'), Дмитрий Живоглядов (34'), Никита Каккоев (59'), Николай Калинский (81')

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА после этой встречи идет шестым с 45 очками. «Пари НН» (29) уже в зоне стыковых матчей.