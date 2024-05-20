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    Защитник «Факела» назвал трех лучших атакующих футболистов в нынешнем сезоне РПЛ

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    Защитник «Факела» Игорь Калинин назвал 3-ку лучших футболистов атакующего плана в российской Премьер-лиге.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Глушенков из "Локомотива" очень хороший, талантливый и неординарный. Комличенко из "Ростова" — против него тяжело играть. Также выделил бы Кордобу из Краснодара», — сказал Калинин «СЭ».

    После 29-и туров в РПЛ «Факел» занимает 14-е место в таблице с 29-ю очками в активе, продолжая борьбу за выживание в лиге.

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    • «Локомотив» занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 50-ю очками в активе. «Ростов» — на 6-й позиции (43 балла), а «Краснодар» располагается на 3-й строчке (53).

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