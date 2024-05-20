«Арсенал» определился с основными кандидатами для усиления атаки

планирует приобрести центрального нападающего до начала предсезонной подготовки.

По информации The Independent, в лондонском клубе уже определились с основными кандидатами для усиления атаки.

Источник утверждает, что в список трансферных целей «Арсенала» входят Брайан Бробби из «Аякса» и нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьокереш.

Transfermarkt оценивает стоимость Дьокереша в 55 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 швед забил 29 мячей в 33 матчах чемпионата Португалии.

Рыночная стоимость Бробби оценивается в 25 миллионов евро. Нидерландец в этом сезоне забил 18 мячей в 30 матчах чемпионата Нидерландов.