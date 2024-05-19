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    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в рамках заключительного тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» находится в шаге от своего очередного чемпионства. «Горожане» перед заключительным туром опережают «Арсенал» на два очка и в случае победы сегодня гарантируют себе титул.

    В 37-ми матчах сезона «Манчестер Сити» набрал 88 баллов, одержав 27 побед при 7-ми ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 93:33.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы подходят к решающей встрече с впечатляющей серией из восьми побед подряд в АПЛ, а общая беспроигрышная серия команды насчитывает уже 22 матча. В крайнем туре «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» уже ни за что не борется и вне зависимости от результата ближайшего матча останется на девятой строчке в турнирной таблице. На счету «молотобойцев» 52 очка в 37-ми матчах: 14 побед, 10 ничьих и 13 поражений.

    В предыдущем туре лондонцы выиграли впервые за пять последних матчей, одержав домашнюю победу над «Лутоном» со счетом 3:1. Голами в составе «молотобойцев» отличились Уорд-Праус, Соучек и Ирти.

    Ранее подопечные Дэвида Мойеса проиграли «Челси» (0:5), «Кристал Пэлас» (2:5) и «Фулхэму» (0:2) и заработали одно очко в матче с «Ливерпулем» (2:2).

    Личные встречи

    В первом круге «Манчестер Сити» взял верх над соперником в гостях со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 7 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.41.

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