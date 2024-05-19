ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак» Хоакин БаклиЗатмит Эдвардса и станет чемпионом. Хоакин Бакли новая звезда полусреднего дивизиона UFC
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» и снова станет чемпионом?

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Ставка (2.41) и прогноз на чемпионат Англии 19 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 88 очков в 37 матчах.

    Отрыв от «Арсенала» составляет два очка. Если они завершат сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получит команда с лучшей разницей мячей. У «Сити» перед заключительным туром разница «+60», а у «канониров» — «+61».

    Манчестер Сити — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.1012.5022.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» выиграл на выезде у «Тоттенхэма» — 2:0. Оба гола забил Эрлинг Холанн — норвежец отличился с игры и реализовал пенальти.

    В предыдущих майских матчах «горожане» не заметили «Вулверхэмптон» (5:1) и «Фулхэм» (4:0).

    Не сыграют: предстоящий матч пропустит основной вратарь «Сити» Эдерсон, получивший травму лица в игре против «Тоттенхэма».

    Состояние команды: идеальное. Сложно представить, что «Манчестер Сити» будет терять очки, играя один раз в неделю. В случае с супервыносливой командой Пепа Гвардиолы это просто нереально.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ман Сити» может не хватить ничейного результата для завоевания очередного титула, учитывая нюансы регламента, но разве у кого-то есть сомнения в том, что действующий чемпион обыграет на своем поле примитивный «Вест Хэм»?

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» находится на девятой строчке, имея в своем активе 62 очка перед заключительным туром.

  • Конец клубного сезона. Финиш титульной гонки АПЛ, кубки Италии и Франции, надежда «Аталанты» на ЛЧ
  • Краткий обзор того, за что еще предстоит бороться командам в топ-5 лигах Европы
  • 12/05/2024

    • «Молотобойцы» при любом раскладе останутся девятыми. Даже если вдруг наберут три очка на «Этихаде».

    Последние матчи: в прошлом туре команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Лутон Таун» — 3:1.

    «Вест Хэм» продемонстрировал неплохую реакцию после сокрушительного поражения на поле «Челси» (0:5).

    Не сыграют: в этом матче Мойес не сможет рассчитывать только на Кэлвина Филлипса, который в начале года перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Сити».

    Состояние команды: игроки «Вест Хэма» прекрасно понимают, что могут стать участниками исторических событий, если отберут очки у лучшего клуба Англии. Но это чересчур фантастический сценарий.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Сити» сделает с обороной «Вест Хэма» то же самое, что не так давно с ней сделали «Кристал Пэлас» и «Челси», отправившие в ворота команды Мойеса по пять мячей.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Манчестер Сити» в рамках АПЛ составляет восемь матчей

    • «Манчестер Сити» забил 30 мячей в восьми предыдущих матчах АПЛ

    • «Вест Хэм» пропустил 15 мячей в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Вест Хэма» — за 22.00.

    Прогноз: «Вест Хэм», конечно же, постарается испортить праздник синей части Манчестера. Но мечтать, как говорится, не вредно.

    Скорее всего, интрига в этом матче исчезнет еще до перерыва. Первые 20-30 минут станут для гостей настоящим кошмаром.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.41.

    Прогноз: скорее всего, первый мяч влетит в ворота «Вест Хэма» вскоре после стартового свистка. Футболисты «Ман Сити» прекрасно понимают важность быстрого гола в таком матче.

    Ставка: тотал голов с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атырау — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Унион — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вердер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.24.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры