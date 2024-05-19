«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 88 очков в 37 матчах.

Отрыв от «Арсенала» составляет два очка. Если они завершат сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получит команда с лучшей разницей мячей. У «Сити» перед заключительным туром разница «+60», а у «канониров» — «+61».

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Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» выиграл на выезде у «Тоттенхэма» — 2:0. Оба гола забил Эрлинг Холанн — норвежец отличился с игры и реализовал пенальти.

В предыдущих майских матчах «горожане» не заметили «Вулверхэмптон» (5:1) и «Фулхэм» (4:0).

Не сыграют: предстоящий матч пропустит основной вратарь «Сити» Эдерсон, получивший травму лица в игре против «Тоттенхэма».

Состояние команды: идеальное. Сложно представить, что «Манчестер Сити» будет терять очки, играя один раз в неделю. В случае с супервыносливой командой Пепа Гвардиолы это просто нереально.

Все прогнозы на АПЛ

«Ман Сити» может не хватить ничейного результата для завоевания очередного титула, учитывая нюансы регламента, но разве у кого-то есть сомнения в том, что действующий чемпион обыграет на своем поле примитивный «Вест Хэм»?

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» находится на девятой строчке, имея в своем активе 62 очка перед заключительным туром.

«Молотобойцы» при любом раскладе останутся девятыми. Даже если вдруг наберут три очка на «Этихаде».

Последние матчи: в прошлом туре команда Дэвида Мойеса одержала домашнюю победу над «Лутон Таун» — 3:1.

«Вест Хэм» продемонстрировал неплохую реакцию после сокрушительного поражения на поле «Челси» (0:5).

Не сыграют: в этом матче Мойес не сможет рассчитывать только на Кэлвина Филлипса, который в начале года перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Сити».

Состояние команды: игроки «Вест Хэма» прекрасно понимают, что могут стать участниками исторических событий, если отберут очки у лучшего клуба Англии. Но это чересчур фантастический сценарий.

«Сити» сделает с обороной «Вест Хэма» то же самое, что не так давно с ней сделали «Кристал Пэлас» и «Челси», отправившие в ворота команды Мойеса по пять мячей.

Статистика для ставок

Победная серия «Манчестер Сити» в рамках АПЛ составляет восемь матчей

«Манчестер Сити» забил 30 мячей в восьми предыдущих матчах АПЛ

«Вест Хэм» пропустил 15 мячей в четырех предыдущих матчах АПЛ на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Вест Хэма» — за 22.00.

Прогноз: «Вест Хэм», конечно же, постарается испортить праздник синей части Манчестера. Но мечтать, как говорится, не вредно.

Скорее всего, интрига в этом матче исчезнет еще до перерыва. Первые 20-30 минут станут для гостей настоящим кошмаром.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой (-1,5) за 2.41.

Прогноз: скорее всего, первый мяч влетит в ворота «Вест Хэма» вскоре после стартового свистка. Футболисты «Ман Сити» прекрасно понимают важность быстрого гола в таком матче.

Ставка: тотал голов с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 2.24.