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    «Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» и стал чемпионом Англии

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    В матче последнего, 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:1.

    Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»)
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    Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»)

    На дубль Фила Фодена и гол Родри гости ответили только точным ударом Мохаммеда Кудуса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Вест Хэм 3:1
    Голы: 1:0 Филип Фоден (2'), 2:0 Филип Фоден (18'), 2:1 Мохаммед Кудус (42'), 3:1 Родриго Эрнандес (59') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи (Натан Аке, 70'), Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Филип Фоден (Матео Ковачич, 90'), Эрлинг Холанд Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Эдсон Альварес, 71'), Владимир Цоуфаль, Аарон Крессвел, Константинос Мавропанос, Курт Зума, Лукас Пакета (Джордж Эрти, 86'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 81'), Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус Предупреждение: Эдсон Альварес (76')

  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3:1. Онлайн
  • «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и стал чемпионом Англии
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    • Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 91 балл и в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии. У «Вест Хэма» 52 балла и девятая позиция.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Арсенал», который также претендовал на чемпионство, вырвал победу у «Эвертона» — 2:1.

    На гол Идриссы Гуйе лондонцы ответили забитыми мячами Такехиру Томиясу и Кая Хаверца.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Эвертон 2:1
    Голы: 0:1 Идрисса Гана Гейе (40'), 1:1 Такэхиро Томиясу (43'), 2:1 Кай Хаверц (89') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Юрриен Тимбер, 69'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс (Александр Зинченко, 59'), Такэхиро Томиясу, Мартин Эдегор, Томас Парти (Эмиль Смит Роув, 69'), Деклан Райс, Кай Хаверц, Леандро Троссард (Габриэл Жезус, 78'), Габриэл Мартинелли Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман, Абдулайе Дукуре (Бету, 90'), Амаду Онана, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Доминик Калверт-Льюин (Юссеф Шермити, 75'), Дуайт Макнил Предупреждения: Томас Парти (39'), Джеймс Тарковски (50'), Абдулайе Дукуре (54'), Деклан Райс (68'), Юрриен Тимбер (73'), Джордан Пикфорд (83 + 5'), Кай Хаверц (84')

    «Арсенал» набрал 89 баллов и финишировал вторым. «Эвертон» с 40 очками — 15-й.

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