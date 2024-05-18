Хави: Получил позитивные сообщения от Лапорты и по-прежнему сосредоточен на проекте «Барсы»

«Меня не волнуют слухи. Президент (Жоан Лапорта — прим.) и Дек посылают мне четкие, позитивные сигналы.
Меня не волнуют слухи, меня волнует мнение руководства "Барсы". Ничего не изменилось.
У нас есть проект, мы продолжаем следовать нашему плану.
Вообще ничего не изменилось. Но если что-то изменится, мы об этом сообщим. Сейчас мы спокойны. Нужно сосредоточиться на проекте.
Эта команда обладает исключительным способностями. Мы постараемся выиграть трофеи в следующем сезоне.
У меня нет никаких сомнений, правда. Я голоден, уверен в себе и горжусь тем, что нахожусь в клубе своей жизни. Я рад продолжить работу в следующем сезоне.
Мне нравится команда, у нас много топ-игроков, при этом многие из Ла Масии.
Я получил позитивные сообщения от Лапорты. Сейчас я полностью сосредоточен на предстоящей игре.
Уверен, в будущем мы добьемся успеха», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша. В ближайшем матче команда Хави сыграет 19 мая против «Райо Вальекано».
Ранее сообщалось, что «Барселона» в ближайшее время, скорее всего, объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно боссы клуба с трудом уговорил тренера остаться в команде на следующий сезон.
Руководство «Барсы» якобы решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.