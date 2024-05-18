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    Хави: Получил позитивные сообщения от Лапорты и по-прежнему сосредоточен на проекте «Барсы»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о том, что его могут уволить из-за недавних высказываний.

    Хави
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    Хави

    «Меня не волнуют слухи. Президент (Жоан Лапорта — прим.) и Дек посылают мне четкие, позитивные сигналы.

    Меня не волнуют слухи, меня волнует мнение руководства "Барсы". Ничего не изменилось.

    У нас есть проект, мы продолжаем следовать нашему плану.

    Вообще ничего не изменилось. Но если что-то изменится, мы об этом сообщим. Сейчас мы спокойны. Нужно сосредоточиться на проекте.

    Эта команда обладает исключительным способностями. Мы постараемся выиграть трофеи в следующем сезоне.

    У меня нет никаких сомнений, правда. Я голоден, уверен в себе и горжусь тем, что нахожусь в клубе своей жизни. Я рад продолжить работу в следующем сезоне.

    Мне нравится команда, у нас много топ-игроков, при этом многие из Ла Масии.

    Я получил позитивные сообщения от Лапорты. Сейчас я полностью сосредоточен на предстоящей игре.

    Уверен, в будущем мы добьемся успеха», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

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