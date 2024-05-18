Хави: Получил позитивные сообщения от Лапорты и по-прежнему сосредоточен на проекте «Барсы»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал информацию о том, что его могут уволить из-за недавних высказываний.

«Меня не волнуют слухи. Президент (Жоан Лапорта — прим.) и Дек посылают мне четкие, позитивные сигналы.

Меня не волнуют слухи, меня волнует мнение руководства "Барсы". Ничего не изменилось.

У нас есть проект, мы продолжаем следовать нашему плану.

Вообще ничего не изменилось. Но если что-то изменится, мы об этом сообщим. Сейчас мы спокойны. Нужно сосредоточиться на проекте.

Эта команда обладает исключительным способностями. Мы постараемся выиграть трофеи в следующем сезоне.

У меня нет никаких сомнений, правда. Я голоден, уверен в себе и горжусь тем, что нахожусь в клубе своей жизни. Я рад продолжить работу в следующем сезоне.

Мне нравится команда, у нас много топ-игроков, при этом многие из Ла Масии.

Я получил позитивные сообщения от Лапорты. Сейчас я полностью сосредоточен на предстоящей игре.

Уверен, в будущем мы добьемся успеха», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша. В ближайшем матче команда Хави сыграет 19 мая против «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что «Барселона» в ближайшее время, скорее всего, объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно боссы клуба с трудом уговорил тренера остаться в команде на следующий сезон.

Руководство «Барсы» якобы решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.