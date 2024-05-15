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    Хави о финансовом положении «Барселоны»: Ситуация сложная и запутанная

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о непростой финансовой ситуации клуба.

    Хави — главный тренер «Барселоны»
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    Хави — главный тренер «Барселоны»

    «Мы постараемся быть конкурентоспособными. Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: "Я хочу подписать вот этого, этого и этого". Сейчас все не так.

    Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, "Реал" и другие европейские команды.

    Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы. Нам нужно время. Есть вещи, за которые стоит побороться», — сказал Хави Marca.

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