Хави о финансовом положении «Барселоны»: Ситуация сложная и запутанная

Главный тренервысказался о непростой финансовой ситуации клуба.

«Мы постараемся быть конкурентоспособными. Болельщики должны понять, что текущее финансовое положение клуба не имеет ничего общего с тем, что было 25 лет назад. Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер говорил: "Я хочу подписать вот этого, этого и этого". Сейчас все не так.

Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, "Реал" и другие европейские команды.

Болельщики должны это понимать. Это не значит, что мы не хотим и не будем бороться за титулы. Нам нужно время. Есть вещи, за которые стоит побороться», — сказал Хави Marca.

После 35-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице Примеры с 76-ю очками в активе.