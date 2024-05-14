Ла Лига. Провал «Жироны» и камбэк «Барселоны»

Мадридский «Реал» одержал первую победу в статусе чемпиона Испании. «Барселона» вернула себе второе место, «Жирона» опустилась на третью строчку. По итогам сезона Примеру покинут «Гранада» и «Альмерия».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 35 тура в турнирной таблице Ла Лиги произошли несколько изменений. «Барселона» обошла в чемпионате «Жирону» и расположилась на 2 месте.

Календарь и таблица испанской Примеры

Поменялись местами в таблице «Бетис» и «Реал Сосьедад», которые расположились на 6 и 7 местах соответственно.

Еврокубки

«Реал» одержал первую победу в Ла Лиге в статусе чемпиона и набрал 90 очков. Под удар королевского клуба в 35 туре попала «Гранада» (4:0). В составе галактикос дубль оформил Браим Диас, ещё по голу оформили Фран Гарсия и Арда Гюлер.

«Бавария» — «Реал» globallookpress.com

На второе место чемпионата вышла «Барселона» после того как набрала три очка в поединке против «Реал Сосьедада» (2:0). За «сине-гранатовых» голами отметились Ламин Ямаль и Рафинья, который реализовал пенальти под занавес матча. Каталонский клуб в итоге набрал 76 баллов.

А вот «Жирона» с активом 75 пунктов опустилась на третью строчку. Открытие этого сезона сыграет в новом еврокубковом сезоне в Лиге чемпионов. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2).

«Алавес» — «Жирона» globallookpress.com

Лигочемпионскую четвёрку замыкает «Атлетико», мадридцы с добились минимального перевеса над «Сельтой» (1:0). Единственный гол на 84 минуте встречи забил Родриго Де Пауль. «Матрасники» после этой встречи аккумулировали 70 баллов и закерпились в топе испанского футбола.

На 5 месте Ла Лиги идёт «Атлетик» с активом 62 очка. Команда из Бильбао сыграла вничью с «Осасуной» (2:2). Позиция, которую клуб занимает в турнирной таблице может дать возможность сыграть в Лиге Европы на следующий сезон.

«Бетис» долго шёл к своей цели и добился её, поднявшись на 6 еврокубковое место в чемпионате, набрав 55 очков. В рамках 35 тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Альмерию» (3:2). Ну а «Реал Сосьедад» проиграв в туре, опустился на 7 строчку с активом 54 пункта.

Тур № 36

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 14 по 16 мая.

Чемпион Испании «Реал» свой матч проведет дома против «Алавеса».«Жирона» в родных стенах сыграет против «Вильярреала». Обе встречи пройдет во вторник, 14 мая.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Барселона» попытается удержаться на второй строчке, для этого нужно обыграть «Альмерию»: игра запланирована на четверг, 16 мая.