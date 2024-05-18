СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Барселоны»

Руководство «Барселоны» находится в поиске нового главного тренера.

«Барселона» в ближайшее время, скорее всего, объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно боссы клуба с трудом уговорил тренера остаться в команде на следующий сезон.

Руководство «Барсы» решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

По информации Mundo Deportivo, еще одним кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» стал Марсело Гальярдо из «Аль-Иттихада».

Источник утверждает, что каталонцам будет несложно договориться с аргентинским специалистом.

Гальярдо до переезда в Саудовскую Аравию успешно работал в «Ривер Плейт». «Барселона» может стать первым европейским клубом в его тренерской карьере.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе рассматривают кандидатуры наставника молодежной команды Рафаэля Маркеса, экс-тренера сборной Германии и «Баварии» Ханса-Дитера Флика и Сержиу Консейсау из «Порту».

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.