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    СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Барселоны»

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    Руководство «Барселоны» находится в поиске нового главного тренера.

    Марсело Гальярдо
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    Марсело Гальярдо

    «Барселона» в ближайшее время, скорее всего, объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно боссы клуба с трудом уговорил тренера остаться в команде на следующий сезон.

    Руководство «Барсы» решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

    По информации Mundo Deportivo, еще одним кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» стал Марсело Гальярдо из «Аль-Иттихада».

    Источник утверждает, что каталонцам будет несложно договориться с аргентинским специалистом.

    Гальярдо до переезда в Саудовскую Аравию успешно работал в «Ривер Плейт». «Барселона» может стать первым европейским клубом в его тренерской карьере.

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    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.

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