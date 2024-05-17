ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
  • 11:20
    • «Барселона» уволит Хави из-за недавних высказываний о финансовом состоянии клуба
    Все новости спорта

    «Барселона» уволит Хави из-за недавних высказываний о финансовом состоянии клуба

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Хави может покинуть пост главного тренера «Барселоны» после завершения сезона.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    Несмотря на то, что не так давно руководство клуба уговорило Хави остаться в команде, отношение к нему серьезно изменилось из-за недавних высказываний.

    По информации Diario SPORT, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован недавними заявлениями Хави о финансовом состоянии каталонского клуба.

    Источник утверждает, что Лапорта и другие руководители «Барсы» пришли к выводу, что оптимальным решением будет увольнение Хави.

  • Шесть серьезных проблем, которые Хави нужно решить в «Барселоне»
  • Хави еще не один раз пожалеет о своем решении продолжить работу в «Барсе»
  • 07/05/2024

    • Лапорта полностью разочарован в Хави, который, как он считает, нарушил некоторые договоренности.

    Еще одной проблемой стали слова главного тренера «Барселоны» о нападающем Виторе Роке. Зимой клуб сделал всё возможное для перехода бразильца именно по просьбе Хави, который теперь постоянно критикует 19-летнего игрока.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Фиорентина» и «Наполи» сильнейшего?
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Выйдет ли «Саутгемптон» в финал плей-офф Чемпионшипа?
  • «Саутгемптон» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Обеим командам позарез нужна победа
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры