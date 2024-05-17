«Барселона» уволит Хави из-за недавних высказываний о финансовом состоянии клуба

Несмотря на то, что не так давно руководство клуба уговорило Хави остаться в команде, отношение к нему серьезно изменилось из-за недавних высказываний.
По информации Diario SPORT, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разочарован недавними заявлениями Хави о финансовом состоянии каталонского клуба.
Источник утверждает, что Лапорта и другие руководители «Барсы» пришли к выводу, что оптимальным решением будет увольнение Хави.
Лапорта полностью разочарован в Хави, который, как он считает, нарушил некоторые договоренности.
Еще одной проблемой стали слова главного тренера «Барселоны» о нападающем Виторе Роке. Зимой клуб сделал всё возможное для перехода бразильца именно по просьбе Хави, который теперь постоянно критикует 19-летнего игрока.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.