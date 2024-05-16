Хави — о Виторе Роке: Ему надо развиваться и еще многому учиться

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал недовольство бразильского нападающегомалым игровым временем в составе каталонского клуба.

«Всё дело в том, что первоначально планировалось, что Витор Роке присоединится к нам в июле, а не в январе, но из-за травм пришлось совершить эту сделку. Мы ждали Витора, но ему ещё нужно развиваться и многому учиться.

У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний Витор Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года за € 40 млн. Его контракт действует до лета 2031 года. Недавно агент футболиста Андре Кюри, что если и дальше бразилец не будет получать игровую практику, то покинет каталонцев.