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    Хави — о Виторе Роке: Ему надо развиваться и еще многому учиться

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал недовольство бразильского нападающего Витора Роке малым игровым временем в составе каталонского клуба.

    Витор Роке
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    Витор Роке

    «Всё дело в том, что первоначально планировалось, что Витор Роке присоединится к нам в июле, а не в январе, но из-за травм пришлось совершить эту сделку. Мы ждали Витора, но ему ещё нужно развиваться и многому учиться.

    У нас в команде очень много сильных и важных игроков, которых он пока не может заменить», — цитирует Хави инсайдер Фабрицио Романо.

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    • 19-летний Витор Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года за € 40 млн. Его контракт действует до лета 2031 года. Недавно агент футболиста Андре Кюри, что если и дальше бразилец не будет получать игровую практику, то покинет каталонцев.

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