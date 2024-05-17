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    «Барселона» начала поиски нового главного тренера

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    «Барселона» ищет нового главного тренера в связи с недавними заявлениями Хави.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Каталонский клуб в ближайшее время объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно руководство клуба с трудом уговорило тренера остаться в команде на следующий сезон.

    Руководство «Барсы» решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

    По информации AS, в ближайшее время спортивный директор «Барселоны» Деку проведет переговоры с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау.

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    • Кроме того, в каталонском клубе рассматривают кандидатуры наставника молодежной команды Рафаэля Маркеса и экс-наставника сборной Германии и «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.

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