«Барселона» начала поиски нового главного тренера

ищет нового главного тренера в связи с недавними заявлениями

Каталонский клуб в ближайшее время объявит об увольнении Хави, несмотря на то, что не так давно руководство клуба с трудом уговорило тренера остаться в команде на следующий сезон.

Руководство «Барсы» решило прекратить сотрудничество с Хави из-за его заявлений о финансовом состоянии клуба.

По информации AS, в ближайшее время спортивный директор «Барселоны» Деку проведет переговоры с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау.

Кроме того, в каталонском клубе рассматривают кандидатуры наставника молодежной команды Рафаэля Маркеса и экс-наставника сборной Германии и «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги за два тура до финиша.