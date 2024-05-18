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    Козлов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит»

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    Атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов признался, что пока не планирует возвращаться в «Зенит».

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    Козлов является воспитанником академии «Зенита». Контракт 19-летнего футболиста с «Балтикой» рассчитан до июня 2028 года.

    «Мое будущее? Пока об этом не думал. Сейчас я в "Балтике", впереди три важнейших матча, в которых надо побеждать. А потом уже можно будет со свежей головой думать о будущем.

    Вернуться в "Зенит"? Сейчас нет такого желания, не думаю об этом», — приводит слова Козлова Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 300 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России восемь матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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