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    Федун объяснил, почему Станкович стал новым тренером «Спартака»

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    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение серба Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в "Спартаке", хорошо знакомы с руководителями "Сампдории". Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними.

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    • Скорее всего, несмотря на то, что был не очень удачный опыт у Станковича в "Сампдории", они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в "Спартак".

    Могу ему пожелать только удачи», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

    Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.

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