Федун объяснил, почему Станкович стал новым тренером «Спартака»

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в "Спартаке", хорошо знакомы с руководителями "Сампдории". Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними.
Скорее всего, несмотря на то, что был не очень удачный опыт у Станковича в "Сампдории", они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в "Спартак".
Могу ему пожелать только удачи», — приводит слова Федуна «Чемпионат».
Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.