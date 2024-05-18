Федун объяснил, почему Станкович стал новым тренером «Спартака»

Бывший владелец «Спартака»прокомментировал назначение сербана пост главного тренера красно-белых.

«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в "Спартаке", хорошо знакомы с руководителями "Сампдории". Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними.

Скорее всего, несмотря на то, что был не очень удачный опыт у Станковича в "Сампдории", они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в "Спартак".

Могу ему пожелать только удачи», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Станкович приступит к работе в «Спартаке» перед началом нового сезона.