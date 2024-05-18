Федун: Джикия найдет себя на тренерском поприще

Бывший владелец «Спартака»прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с защитником

Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона.

«Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе.

Могу сказать, что Георгий — очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда "Спартака", с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он еще продолжит свою профессиональную карьеру.

Не сомневаюсь, что он найдет себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

Все в жизни проходит. Как в той песне: "Ничто на земле не проходит бесследно". Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.