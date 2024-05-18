«Спартак» объявил об уходе Джикии

решил не продлевать контракт с защитником

Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!», — говорится в сообщении столичного клуба.

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Джикия — первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.