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    «Спартак» объявил об уходе Джикии

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    «Спартак» решил не продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия покинет «Спартак» сразу после завершения сезона в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба красно-белых.

    «Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю клуба. Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!», — говорится в сообщении столичного клуба.

    Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    • Джикия — первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.

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