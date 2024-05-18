Алькантара планирует остаться в Европе после ухода из «Ливерпуля»

намерен остаться в Европе после истечения срока контракта с

По информации журналиста Фабрицио Романо, 33-летний футболист по-прежнему хочет играть на самом высоком уровне.

В связи с этим Алькантара уже отклонил несколько выгодных предложений от неевропейских клубов.

В текущем сезоне Тьяго из-за различных травм провел лишь один матч, в котором сыграл пять минут и получил очередное повреждение.

Ранее «Ливерпуль» подтвердил, что Алькантара покинет команду после завершения текущего сезона.

Напомним, до перехода в «Ливерпуль» в 2020 году Алькантара играл за «Барселону» и «Баварию».