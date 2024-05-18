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    Алькантара планирует остаться в Европе после ухода из «Ливерпуля»

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    Тьяго Алькантара намерен остаться в Европе после истечения срока контракта с «Ливерпулем».

    Тьяго Алькантара
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    Тьяго Алькантара

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 33-летний футболист по-прежнему хочет играть на самом высоком уровне.

    В связи с этим Алькантара уже отклонил несколько выгодных предложений от неевропейских клубов.

    В текущем сезоне Тьяго из-за различных травм провел лишь один матч, в котором сыграл пять минут и получил очередное повреждение.

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    • Ранее «Ливерпуль» подтвердил, что Алькантара покинет команду после завершения текущего сезона.

    Напомним, до перехода в «Ливерпуль» в 2020 году Алькантара играл за «Барселону» и «Баварию».

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