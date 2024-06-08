В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Швеция — Сербия. Начало — 19:00 (мск). Швеция — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция

Турнирное положение: Швеция провально выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.

После восьми матчей команда набрала 10 баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Австрия, на целых девять пунктов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Дании (1:2) на своем поле.

Эта неудача стала второй для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Швеция трижды победила при двух поражениях

Очевидно, что такая форма говорит о неплохих шансах на очередной успех, хотя нынешний соперник — явно не тот, с кем этого будет просто добиться.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Сербия

Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и опередила своего ближайшего преследователя Черногорию на три балла, а также на четыре очка уступила победителю Венгрии.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Австрии (1:2) на чужом поле.

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Сербия выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма не сулит хороших шансов гостям, правда, их соперник вполне позволяет им навязать борьбу и как минимум не проиграть.

Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Швеция выиграла

в трех из четырех последних матчей Швеции забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Сербии забивала только одна команда.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа Сербии — в 2.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в семи из девяти их последних домашних поединков.

Такой же расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Швеции было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.