Швеция
Сербия
Швеция
Турнирное положение: Швеция провально выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.
После восьми матчей команда набрала 10 баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Австрия, на целых девять пунктов.
Швеция — Сербия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Дании (1:2) на своем поле.
Эта неудача стала второй для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Швеция трижды победила при двух поражениях
Очевидно, что такая форма говорит о неплохих шансах на очередной успех, хотя нынешний соперник — явно не тот, с кем этого будет просто добиться.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.
Сербия
Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.
По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и опередила своего ближайшего преследователя Черногорию на три балла, а также на четыре очка уступила победителю Венгрии.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Австрии (1:2) на чужом поле.
Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Сербия выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма не сулит хороших шансов гостям, правда, их соперник вполне позволяет им навязать борьбу и как минимум не проиграть.
Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Швеция выиграла
- в трех из четырех последних матчей Швеции забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Сербии забивала только одна команда.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа Сербии — в 2.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в семи из девяти их последних домашних поединков.
Такой же расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Швеции было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.