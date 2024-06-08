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    Огорчит ли Швеция Сербию?

    Швеция — Сербия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Сербия
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    Александер Исак (Швеция)
    В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Швеция — Сербия. Начало — 19:00 (мск). Швеция — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 19:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
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    Швеция

    Турнирное положение: Швеция провально выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.

    После восьми матчей команда набрала 10 баллов и отстала от проходной второй строчки, которую заняла Австрия, на целых девять пунктов.

    Швеция — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Дании (1:2) на своем поле.

    Эта неудача стала второй для коллектива в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Швеция трижды победила при двух поражениях

    Очевидно, что такая форма говорит о неплохих шансах на очередной успех, хотя нынешний соперник — явно не тот, с кем этого будет просто добиться.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Сербия

    Турнирное положение: Сербия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 14 очков и опередила своего ближайшего преследователя Черногорию на три балла, а также на четыре очка уступила победителю Венгрии.

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  • 05/06/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Австрии (1:2) на чужом поле.

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Сербия выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что такая форма не сулит хороших шансов гостям, правда, их соперник вполне позволяет им навязать борьбу и как минимум не проиграть.

    Александар Митрович — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей Швеция выиграла

    • в трех из четырех последних матчей Швеции забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Сербии забивала только одна команда.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа Сербии — в 2.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в семи из девяти их последних домашних поединков.

    Такой же расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей Швеции было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

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    Швеция — Сербия. В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Швеция — Сербия. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швеция — Сербия с коэффициентом 1.80.
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