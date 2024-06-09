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    «Нью-Инглэнд» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, МЛС, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
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    «Нью-Инглэнд»
    9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:30 мск. «Нью-Инглэнд» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2024 года

    Нью-Инглэнд Революшн

  • Фоксборо
    •  Нью-Инглэнд Революшн 02:30 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
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    «Нью-Инглэнд»

    Турнирное положение: «Нью-Инглэнд» на данный момент замыкает таблицу. У команды 10 очков.

    У «Нью-Инглэнд» три победы, одна ничья и 10 поражений. Разница мячей составляет 11:27.

    Последние матчи: Клуб удачно начал июнь. Ранее удалось одержать победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1.

    В мае «Нью-Инглэнд» из четырех матчей проиграл три. Была выиграна лишь одна встреча. 5 мая клуб взял верх над «Чикаго Файром» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Нью-Инглэнд» в минувшем сезоне вылетел в плей-офф после первого раунда. В надежде на улучшение результатов руководство решило назначить нового наставника. Однако результаты клуба не улучшились.

    Хотя «Нью-Инглэнд» находится низко в таблице, но до зоны плей-офф отставание в девять очков. Плюс есть несколько матчей в запасе, поэтому ничего еще не потеряно.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» после 16 встреч идет на 4-м месте в таблице. У команды 29 очков.

    У «Нью-Йорк Ред Буллз» на данный момент 8 побед, 5 ничьих и три поражения. Клуб забил 29 голов и пропустил 22 мяча.

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    • Последние матчи: «Нью-Йорк Ред Буллз» в июне уже одержал одну победу. Команда одолела «Орландо Сити» со счетом 1:0.

    В мае «Нью-Йорк Ред Буллз» смог выиграть три раза. Клуб победил «Нью-Инглэнд» (4:2), «Ди Си Юнайтед» (4:1) и «Шарлотт» (3:1).

    Состояние команды: «Ред Буллз» спорят за звание главной команды города с «Нью-Йорк Сити». Оба коллектива пока выглядят интересно.

    В составе «Нью-Йорк Ред Буллз» выделяются бельгийский нападающий Данте Ванзейр и шотландец Льюис Морган. Ранее клуб подписал Эмиля Форсберга.

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    У «Ред Буллз» всё в порядке с атакой. Команда здорово реализовывает голевые моменты. В последних пяти матчах забито 13 мячей.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Инглэнд» на данный момент идет на последнем месте в таблице

    • «Ред Буллз» в последних пяти матчах забил 13 мячей

    • 12 мая команда из Нью-Йорка победила «Нью-Инглэнд» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Инглэнд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в 2.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.08.

    Прогноз: «Нью-Инглэнд» должен прервать серию неудач. Команда потеряла много очков и способна наверстать упущенное.

    Ставка: Победа «Нью-Инглэнд» за 2.46.

    Прогноз: еще один прогноз, что у одной из команд не получится забить.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Нью-Инглэнд» — «Нью-Йорк Ред Буллз». 9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нью-Инглэнд» — «Нью-Йорк Ред Буллз» с коэффициентом 2.46.
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