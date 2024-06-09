Хотя «Нью-Инглэнд» находится низко в таблице, но до зоны плей-офф отставание в девять очков. Плюс есть несколько матчей в запасе, поэтому ничего еще не потеряно.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» после 16 встреч идет на 4-м месте в таблице. У команды 29 очков.

У «Нью-Йорк Ред Буллз» на данный момент 8 побед, 5 ничьих и три поражения. Клуб забил 29 голов и пропустил 22 мяча.

Последние матчи: «Нью-Йорк Ред Буллз» в июне уже одержал одну победу. Команда одолела «Орландо Сити» со счетом 1:0.

В мае «Нью-Йорк Ред Буллз» смог выиграть три раза. Клуб победил «Нью-Инглэнд» (4:2), «Ди Си Юнайтед» (4:1) и «Шарлотт» (3:1).

Состояние команды: «Ред Буллз» спорят за звание главной команды города с «Нью-Йорк Сити». Оба коллектива пока выглядят интересно.

В составе «Нью-Йорк Ред Буллз» выделяются бельгийский нападающий Данте Ванзейр и шотландец Льюис Морган. Ранее клуб подписал Эмиля Форсберга.

У «Ред Буллз» всё в порядке с атакой. Команда здорово реализовывает голевые моменты. В последних пяти матчах забито 13 мячей.

Статистика для ставок

«Нью-Инглэнд» на данный момент идет на последнем месте в таблице

«Ред Буллз» в последних пяти матчах забил 13 мячей

12 мая команда из Нью-Йорка победила «Нью-Инглэнд» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Инглэнд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в 2.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.08.

Прогноз: «Нью-Инглэнд» должен прервать серию неудач. Команда потеряла много очков и способна наверстать упущенное.

Ставка: Победа «Нью-Инглэнд» за 2.46.

Прогноз: еще один прогноз, что у одной из команд не получится забить.

Ставка: Обе не забьют за 2.27