Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллс
«Нью-Инглэнд»
Турнирное положение: «Нью-Инглэнд» на данный момент замыкает таблицу. У команды 10 очков.
У «Нью-Инглэнд» три победы, одна ничья и 10 поражений. Разница мячей составляет 11:27.
Последние матчи: Клуб удачно начал июнь. Ранее удалось одержать победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1.
В мае «Нью-Инглэнд» из четырех матчей проиграл три. Была выиграна лишь одна встреча. 5 мая клуб взял верх над «Чикаго Файром» (1:0).
Состояние команды: ныне «Нью-Инглэнд» в минувшем сезоне вылетел в плей-офф после первого раунда. В надежде на улучшение результатов руководство решило назначить нового наставника. Однако результаты клуба не улучшились.
Хотя «Нью-Инглэнд» находится низко в таблице, но до зоны плей-офф отставание в девять очков. Плюс есть несколько матчей в запасе, поэтому ничего еще не потеряно.
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» после 16 встреч идет на 4-м месте в таблице. У команды 29 очков.
У «Нью-Йорк Ред Буллз» на данный момент 8 побед, 5 ничьих и три поражения. Клуб забил 29 голов и пропустил 22 мяча.
Последние матчи: «Нью-Йорк Ред Буллз» в июне уже одержал одну победу. Команда одолела «Орландо Сити» со счетом 1:0.
В мае «Нью-Йорк Ред Буллз» смог выиграть три раза. Клуб победил «Нью-Инглэнд» (4:2), «Ди Си Юнайтед» (4:1) и «Шарлотт» (3:1).
Состояние команды: «Ред Буллз» спорят за звание главной команды города с «Нью-Йорк Сити». Оба коллектива пока выглядят интересно.
В составе «Нью-Йорк Ред Буллз» выделяются бельгийский нападающий Данте Ванзейр и шотландец Льюис Морган. Ранее клуб подписал Эмиля Форсберга.
У «Ред Буллз» всё в порядке с атакой. Команда здорово реализовывает голевые моменты. В последних пяти матчах забито 13 мячей.
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Инглэнд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в 2.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.08.
Прогноз: «Нью-Инглэнд» должен прервать серию неудач. Команда потеряла много очков и способна наверстать упущенное.
Ставка: Победа «Нью-Инглэнд» за 2.46.
Прогноз: еще один прогноз, что у одной из команд не получится забить.
Ставка: Обе не забьют за 2.27
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Хотя «Нью-Инглэнд» находится низко в таблице, но до зоны плей-офф отставание в девять очков. Плюс есть несколько матчей в запасе, поэтому ничего еще не потеряно.
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» после 16 встреч идет на 4-м месте в таблице. У команды 29 очков.
У «Нью-Йорк Ред Буллз» на данный момент 8 побед, 5 ничьих и три поражения. Клуб забил 29 голов и пропустил 22 мяча.
Последние матчи: «Нью-Йорк Ред Буллз» в июне уже одержал одну победу. Команда одолела «Орландо Сити» со счетом 1:0.
В мае «Нью-Йорк Ред Буллз» смог выиграть три раза. Клуб победил «Нью-Инглэнд» (4:2), «Ди Си Юнайтед» (4:1) и «Шарлотт» (3:1).
Состояние команды: «Ред Буллз» спорят за звание главной команды города с «Нью-Йорк Сити». Оба коллектива пока выглядят интересно.
В составе «Нью-Йорк Ред Буллз» выделяются бельгийский нападающий Данте Ванзейр и шотландец Льюис Морган. Ранее клуб подписал Эмиля Форсберга.
У «Ред Буллз» всё в порядке с атакой. Команда здорово реализовывает голевые моменты. В последних пяти матчах забито 13 мячей.
Коэффициенты букмекеров: «Нью-Инглэнд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.57, а победа оппонента — в 2.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.08.
Прогноз: «Нью-Инглэнд» должен прервать серию неудач. Команда потеряла много очков и способна наверстать упущенное.
Ставка: Победа «Нью-Инглэнд» за 2.46.
Прогноз: еще один прогноз, что у одной из команд не получится забить.
Ставка: Обе не забьют за 2.27