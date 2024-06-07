На пути к Евро. Трагедия Грилиша, забивные голландцы и прическа Мюллера

Товарищеские матчи
Четверг не был щедр на контрольные матчи — 6 июня европейские команды провели только два встречи и лишь одна из них была в рамках подготовки к Евро-2024.
Сборная Уэльса лишний раз показала, почему после завершения международной карьеры Гаретом Бэйлом им не удалось пробиться на чемпионат Европы. Валлийцы в контрольном матче с Гибралтаром так и не сумели открыть счет, сыграв с островитянами вничью 0:0.
Зато в другом матче голов было хоть отбавляй, правда все в одни ворота. Сборная Нидерландов в Роттердаме неожиданно крупно разгромила довольно крепкую команду Канады, которая готовится к стартующему 20 июня в Эквадоре Кубку Америки по футболу.
Ради справедливости, североамериканцы держались целый тайм, и первые моменты у их ворот начали возникать лишь перед перерывом.
Зато в начале второго тайма Джереми Фримпонг сначала ассистировал Мемфису Депаю, которому теперь осталось лишь пять голов до повторения достижения лучшего бомбардира национальной команды Робина Ван Перси (50), а спустя семь минут защитник «Байера» отличился сам.
Завладев преимуществом, Рональд Куман тут же начал ротацию состава, и замены вскоре принесли свои плоды — сначала герой Катара Ваут Вегхорст довел счет до крупного, а в концовке победную точку поставил защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.
Составы
Наконец все команды назвали окончательные заявки из 26 футболистов на турнир. Крайний срок подачи списка был — 00:59 7 июня по московскому времени. Но даже после того, как списки поданы, в них могут быть внесены изменения до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни.
Главными действующими лицами «на флажке» стали сборные Италии и Англии. (плюс Нагельсманн подтвердил, что решил какого голкипера оставит вне заявки).
Лучано Спаллетти после матча с Турцией отправил домой вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, полузащитника «Торино» Самуэле Риччи и нападающего «Болоньи» Риккардо Орсолини. При этом в сборную был вызван защитник «Ювентуса» Федерико Гатти, чтобы возместить потери в лице травмированных Франческо Ачерби («Интер») и Джорджо Скальвини («Аталанта»).
У Гаррета Саутгейта была задача посложнее — надо было избавиться от семи игроков. С кем то, вроде Гарри Магуайра было все просто — защитник «МЮ» так и не восстановился от травмы (по крайней мере его прогресс восстановления хуже, чем у Люка Шоу), с остальными было сложнее.
В итоге, вопреки нашим ожиданиям Олли Уоткинс потерявшийся в матче с Боснией остался в составе, а вот Джек Грилиш, вышедший со скамейки и быстро наведший суеты, останется дома. Против обладателя требла сыграл слабо проведенный сезон АПЛ и избыток игроков на его позиции.
По данным английских СМИ, игроки «Трех львов» шокированы решением Саутгейта и кто-то из авторитетных ветеранов даже пытался поговорить об этом с тренером.
Как и предсказывалось, не поедет в Германию и полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который после оглашения заявки был безутешен в соцсетях, хотя и признавал, что из-за травм провел менее сильный сезон, чем хотелось.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Джеймс Траффорд («Бернли»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Джарелл Куанса, Кертис Джонс (оба — «Ливерпуль») тоже не сыграют на Евро (если не понадобится кого-то срочно подменить в ближайшую неделю).
Момент дня
Полузащитник сборной Германии Дениз Ундав в преддверии старта домашнего турнира обратился к болельщикам и пообещал побрить налысо нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в случае выигрыша Евро.
«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка. И Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, я побрею тебя налысо», — сказал он в интервью Sky Sports .
Мюллер не был слишком воодушевлен такой перспективой, но защитник «Реала» Антонио Рюдигер сразу же заявил, что теперь Бундестим придется приложить все усилия для победы, чтобы увидеть это, хотя и отметил, что «лысина Томасу будет не к лицу».
И как тут не вспомнить шуточки Мюллера периода работы Гвардиолы в «Баварии», что Пеп и Арьен Роббен дольше всех приводят прическу в порядок перед матчем. Как бы не получит ответный удар от кармы, Томас.
Что смотреть завтра?
Пятница порадует двумя товарняками с участием топовых команд, а также соседским дерби Украины и Польши.
Сборная Англии, обретшая наконец финальную форму, встретится с Исландией и постарается поквитаться за вылет с Евро-2016, а сборная Германии, не сильно убедившая в матче с Украиной, постарается выступить лучше (и может быть даже открыть счет) в поединке с Грецией.
Соперники встречались шесть раз и греки ни разу еще не выигрывали, потерпев три поражения. Но все когда-то случается впервые.
И, хотя никакого отношения к Евро-2024 это не имеет, напомним про товарищеский матч сборной России с Беларусью — игра национальной команды теперь такое редкое событие, что пропускать его нельзя.