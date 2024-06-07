На пути к Евро. Трагедия Грилиша, забивные голландцы и прическа Мюллера

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось чуть больше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

Товарищеские матчи

Четверг не был щедр на контрольные матчи — 6 июня европейские команды провели только два встречи и лишь одна из них была в рамках подготовки к Евро-2024.

Сборная Уэльса лишний раз показала, почему после завершения международной карьеры Гаретом Бэйлом им не удалось пробиться на чемпионат Европы. Валлийцы в контрольном матче с Гибралтаром так и не сумели открыть счет, сыграв с островитянами вничью 0:0.

Зато в другом матче голов было хоть отбавляй, правда все в одни ворота. Сборная Нидерландов в Роттердаме неожиданно крупно разгромила довольно крепкую команду Канады, которая готовится к стартующему 20 июня в Эквадоре Кубку Америки по футболу.

Нидерланды — Канада globallookpress.com

Ради справедливости, североамериканцы держались целый тайм, и первые моменты у их ворот начали возникать лишь перед перерывом.

Зато в начале второго тайма Джереми Фримпонг сначала ассистировал Мемфису Депаю, которому теперь осталось лишь пять голов до повторения достижения лучшего бомбардира национальной команды Робина Ван Перси (50), а спустя семь минут защитник «Байера» отличился сам.

Календарь и таблица Евро-2024

Завладев преимуществом, Рональд Куман тут же начал ротацию состава, и замены вскоре принесли свои плоды — сначала герой Катара Ваут Вегхорст довел счет до крупного, а в концовке победную точку поставил защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк.

Составы

Наконец все команды назвали окончательные заявки из 26 футболистов на турнир. Крайний срок подачи списка был — 00:59 7 июня по московскому времени. Но даже после того, как списки поданы, в них могут быть внесены изменения до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни.

Главными действующими лицами «на флажке» стали сборные Италии и Англии. (плюс Нагельсманн подтвердил, что решил какого голкипера оставит вне заявки).

Заявка сборной Италии x.com/Azzurri

Лучано Спаллетти после матча с Турцией отправил домой вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, полузащитника «Торино» Самуэле Риччи и нападающего «Болоньи» Риккардо Орсолини. При этом в сборную был вызван защитник «Ювентуса» Федерико Гатти, чтобы возместить потери в лице травмированных Франческо Ачерби («Интер») и Джорджо Скальвини («Аталанта»).

У Гаррета Саутгейта была задача посложнее — надо было избавиться от семи игроков. С кем то, вроде Гарри Магуайра было все просто — защитник «МЮ» так и не восстановился от травмы (по крайней мере его прогресс восстановления хуже, чем у Люка Шоу), с остальными было сложнее.

В итоге, вопреки нашим ожиданиям Олли Уоткинс потерявшийся в матче с Боснией остался в составе, а вот Джек Грилиш, вышедший со скамейки и быстро наведший суеты, останется дома. Против обладателя требла сыграл слабо проведенный сезон АПЛ и избыток игроков на его позиции.

Заявка Англии x.com/England

По данным английских СМИ, игроки «Трех львов» шокированы решением Саутгейта и кто-то из авторитетных ветеранов даже пытался поговорить об этом с тренером.

Как и предсказывалось, не поедет в Германию и полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, который после оглашения заявки был безутешен в соцсетях, хотя и признавал, что из-за травм провел менее сильный сезон, чем хотелось.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Джеймс Траффорд («Бернли»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Джарелл Куанса, Кертис Джонс (оба — «Ливерпуль») тоже не сыграют на Евро (если не понадобится кого-то срочно подменить в ближайшую неделю).

Момент дня

Полузащитник сборной Германии Дениз Ундав в преддверии старта домашнего турнира обратился к болельщикам и пообещал побрить налысо нападающего «Баварии» Томаса Мюллера в случае выигрыша Евро.

«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка. И Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, я побрею тебя налысо», — сказал он в интервью Sky Sports .

Ундав грозит Мюллеру At Broski

Мюллер не был слишком воодушевлен такой перспективой, но защитник «Реала» Антонио Рюдигер сразу же заявил, что теперь Бундестим придется приложить все усилия для победы, чтобы увидеть это, хотя и отметил, что «лысина Томасу будет не к лицу».

И как тут не вспомнить шуточки Мюллера периода работы Гвардиолы в «Баварии», что Пеп и Арьен Роббен дольше всех приводят прическу в порядок перед матчем. Как бы не получит ответный удар от кармы, Томас.

Что смотреть завтра?

Пятница порадует двумя товарняками с участием топовых команд, а также соседским дерби Украины и Польши.

Сборная Англии, обретшая наконец финальную форму, встретится с Исландией и постарается поквитаться за вылет с Евро-2016, а сборная Германии, не сильно убедившая в матче с Украиной, постарается выступить лучше (и может быть даже открыть счет) в поединке с Грецией.

Соперники встречались шесть раз и греки ни разу еще не выигрывали, потерпев три поражения. Но все когда-то случается впервые.

И, хотя никакого отношения к Евро-2024 это не имеет, напомним про товарищеский матч сборной России с Беларусью — игра национальной команды теперь такое редкое событие, что пропускать его нельзя.