Сборная Англии: окончательный состав на Евро-2024

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»)
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»)
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении.