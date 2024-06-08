Француз Люка Ван Аш сыграет против индийца Сумита Нагала в полуфинале «челленджера» в Хайльбронне (Германия). Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. Ван Аш — Нагал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ван Аш

Люка слабо провел основную часть грунтового сезона, но все равно решил поехать в Хайльбронн — вместо того, чтобы начать подготовку к основным турнирам на траве.

На старте турнира Ван Аш с трудом выиграл у своего соотечественника Максима Жанвье — 6:7, 6:3, 7:6.

В следующем матче Люка остановил Жоффрея Бланкано — 3:6, 6:3, 6:2, а в четвертьфинале — поляка Макса Касниковского (6:3, 3:6, 6:0).

Прогнозы на теннис

Ван Аш выиграл три матча подряд впервые после мартовского «челленджера» в Финиксе.

Нагал

В отличие от Люки, Сумит на этой неделе пока что проиграл лишь один сет.

Индийскому теннисисту понадобилась дополнительная партия в матче первого круга против грузина Николоза Басилашвили.

В четвертьфинале Нагал выиграл у Ивана Гахова — 6:1, 7:6. В этом матче 95-я ракетка мира здорово играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов во втором сете.

Еще в одном матче Нагал одержал уверенную победу над Хавьером Барранко-Касано — 6:4, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.88, победу Нагала букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: в данном случае логично предположить, что теннисисты проведут затяжной матч. Все-таки это игра за место в финале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.