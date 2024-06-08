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    Сможет ли Ван Аш обыграть Нагала?

    Ван Аш — Нагал. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Хайльбронне 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Нагал
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    Люка Ван Аш
    Француз Люка Ван Аш сыграет против индийца Сумита Нагала в полуфинале «челленджера» в Хайльбронне (Германия). Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. Ван Аш — Нагал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ван Аш

    Люка слабо провел основную часть грунтового сезона, но все равно решил поехать в Хайльбронн — вместо того, чтобы начать подготовку к основным турнирам на траве.

    На старте турнира Ван Аш с трудом выиграл у своего соотечественника Максима Жанвье — 6:7, 6:3, 7:6.

    В следующем матче Люка остановил Жоффрея Бланкано — 3:6, 6:3, 6:2, а в четвертьфинале — поляка Макса Касниковского (6:3, 3:6, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    Ван Аш выиграл три матча подряд впервые после мартовского «челленджера» в Финиксе.

    Нагал

    В отличие от Люки, Сумит на этой неделе пока что проиграл лишь один сет.

    Индийскому теннисисту понадобилась дополнительная партия в матче первого круга против грузина Николоза Басилашвили.

    В четвертьфинале Нагал выиграл у Ивана Гахова — 6:1, 7:6. В этом матче 95-я ракетка мира здорово играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов во втором сете.

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    Еще в одном матче Нагал одержал уверенную победу над Хавьером Барранко-Касано — 6:4, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.88, победу Нагала букмекеры предлагают за 1.84.

    Прогноз: в данном случае логично предположить, что теннисисты проведут затяжной матч. Все-таки это игра за место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Ван Аш — Нагал. Француз Люка Ван Аш сыграет против индийца Сумита Нагала в полуфинале «челленджера» в Хайльбронне (Германия). Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Нагал с коэффициентом 1.93.
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