Ван Аш
Люка слабо провел основную часть грунтового сезона, но все равно решил поехать в Хайльбронн — вместо того, чтобы начать подготовку к основным турнирам на траве.
На старте турнира Ван Аш с трудом выиграл у своего соотечественника Максима Жанвье — 6:7, 6:3, 7:6.
В следующем матче Люка остановил Жоффрея Бланкано — 3:6, 6:3, 6:2, а в четвертьфинале — поляка Макса Касниковского (6:3, 3:6, 6:0).
Ван Аш выиграл три матча подряд впервые после мартовского «челленджера» в Финиксе.
Нагал
В отличие от Люки, Сумит на этой неделе пока что проиграл лишь один сет.
Индийскому теннисисту понадобилась дополнительная партия в матче первого круга против грузина Николоза Басилашвили.
В четвертьфинале Нагал выиграл у Ивана Гахова — 6:1, 7:6. В этом матче 95-я ракетка мира здорово играл на своей подаче, исключением стал лишь один из геймов во втором сете.
Еще в одном матче Нагал одержал уверенную победу над Хавьером Барранко-Касано — 6:4, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.88, победу Нагала букмекеры предлагают за 1.84.
Прогноз: в данном случае логично предположить, что теннисисты проведут затяжной матч. Все-таки это игра за место в финале.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.