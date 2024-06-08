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    Португалия и Бельгия порадуют болельщиков победами, Северная Ирландия уступит в Испании

    Экспресс дня 8 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 июня
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    Ромелу Лукаку
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Португалия— Хорватия

    Футбол. Товарищеский матч

    В скором времени стартует ЧЕ в Германии. Португалия на групповом этапе сыграет с Чехией, Грузией и Турцией. Первая встреча пройдет с чехами 18 июня.

    Португальцы начали подготовку к Евро-2024 матчем с Финляндией. У команды не возникло никаких проблем. Даже без Криштиану Роналду была одержана уверенная победа со счетом 4:2.

    Хорваты готовятся к Евро в хорошем настроении. Ранее команда добилась успеха в товарищеской встрече с Северной Македонией. Соперник был разгромлен со счетом 3:0.

    Стоит отметить, что у Хорватии пятиматчевая выигрышная серия. Однако продолжить ее будет сложно. Букмекеры не считают команду фаворитом в противостоянии с Португалией.

    Ставка: Победа Португалии за 1.68.

    Бельгия — Люксембург

    Футбол. Товарищеский матч

    Бельгия в этом году провела три товарищеских матча. У команды одна победа и две ничьи. 5 июня бельгийцы взяли верх над Черногорией со счетом 2:0.

    В предстоящей встрече в победе Бельгии сомневаться не приходиться. Команда в разы превосходит соперника в классе. Люксембургу будет сложно избежать разгрома.

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    Люксембург 5 июня играл с Францией. Команда прогнозировано уступила. Французы забили три гола и не пропустили ни одного.

    Последний раз Люксембург и Бельгия встречались друг с другом 14 лет назад. Тогда бельгийцы одержали разгромную победу со счетом 5:1.

    Ставка: Победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.74.

    Испания — Северная Ирландия

    Футбол. Товарищеский матч

    Испанцы являются одними из фаворитов Евро-2024. Команде попалась крайне непростая группа. Будет трудно завоевать путевку в плей-офф.

    Испания на ЧЕ попала в один квартет с Италией, Хорватией и Албанией. Ранее сборная порадовала поклонников в товарищеском матче с Андоррой. Была одержана разгромная победа со счетом 5:0.

    Все прогнозы на футбол

    Северная Ирландия не сыграет на Евро-2024. Сейчас есть возможность проверить свои возможности в товарищеских матчах. Команда не играла с весны.

    22 марта Северная Ирландия разошлась миром с Румынией (1:1). Затем спустя четыре дня удалось победить Шотландию со счетом 1:0. В предстоящей встрече Испания идет безоговорочным фаворитом. Сенсация маловероятна.

    Ставка: Обе команды не забьют за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.47.

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    Экспресс дня 8 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 8 июня с коэффициентом 4.47.
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