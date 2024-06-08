В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи с участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Португалия— Хорватия

Футбол. Товарищеский матч

В скором времени стартует ЧЕ в Германии. Португалия на групповом этапе сыграет с Чехией, Грузией и Турцией. Первая встреча пройдет с чехами 18 июня.

Португальцы начали подготовку к Евро-2024 матчем с Финляндией. У команды не возникло никаких проблем. Даже без Криштиану Роналду была одержана уверенная победа со счетом 4:2.

Хорваты готовятся к Евро в хорошем настроении. Ранее команда добилась успеха в товарищеской встрече с Северной Македонией. Соперник был разгромлен со счетом 3:0.

Стоит отметить, что у Хорватии пятиматчевая выигрышная серия. Однако продолжить ее будет сложно. Букмекеры не считают команду фаворитом в противостоянии с Португалией.

Ставка: Победа Португалии за 1.68.

Бельгия — Люксембург

Футбол. Товарищеский матч

Бельгия в этом году провела три товарищеских матча. У команды одна победа и две ничьи. 5 июня бельгийцы взяли верх над Черногорией со счетом 2:0.

В предстоящей встрече в победе Бельгии сомневаться не приходиться. Команда в разы превосходит соперника в классе. Люксембургу будет сложно избежать разгрома.

Люксембург 5 июня играл с Францией. Команда прогнозировано уступила. Французы забили три гола и не пропустили ни одного.

Последний раз Люксембург и Бельгия встречались друг с другом 14 лет назад. Тогда бельгийцы одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Ставка: Победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.74.

Испания — Северная Ирландия

Футбол. Товарищеский матч

Испанцы являются одними из фаворитов Евро-2024. Команде попалась крайне непростая группа. Будет трудно завоевать путевку в плей-офф.

Испания на ЧЕ попала в один квартет с Италией, Хорватией и Албанией. Ранее сборная порадовала поклонников в товарищеском матче с Андоррой. Была одержана разгромная победа со счетом 5:0.

Все прогнозы на футбол

Северная Ирландия не сыграет на Евро-2024. Сейчас есть возможность проверить свои возможности в товарищеских матчах. Команда не играла с весны.

22 марта Северная Ирландия разошлась миром с Румынией (1:1). Затем спустя четыре дня удалось победить Шотландию со счетом 1:0. В предстоящей встрече Испания идет безоговорочным фаворитом. Сенсация маловероятна.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.53.

Общий коэффициент — 4.47.