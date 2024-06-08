Португалия— Хорватия
Футбол. Товарищеский матч
В скором времени стартует ЧЕ в Германии. Португалия на групповом этапе сыграет с Чехией, Грузией и Турцией. Первая встреча пройдет с чехами 18 июня.
Португальцы начали подготовку к Евро-2024 матчем с Финляндией. У команды не возникло никаких проблем. Даже без Криштиану Роналду была одержана уверенная победа со счетом 4:2.
Хорваты готовятся к Евро в хорошем настроении. Ранее команда добилась успеха в товарищеской встрече с Северной Македонией. Соперник был разгромлен со счетом 3:0.
Стоит отметить, что у Хорватии пятиматчевая выигрышная серия. Однако продолжить ее будет сложно. Букмекеры не считают команду фаворитом в противостоянии с Португалией.
Ставка: Победа Португалии за 1.68.
Бельгия — Люксембург
Футбол. Товарищеский матч
Бельгия в этом году провела три товарищеских матча. У команды одна победа и две ничьи. 5 июня бельгийцы взяли верх над Черногорией со счетом 2:0.
В предстоящей встрече в победе Бельгии сомневаться не приходиться. Команда в разы превосходит соперника в классе. Люксембургу будет сложно избежать разгрома.
Люксембург 5 июня играл с Францией. Команда прогнозировано уступила. Французы забили три гола и не пропустили ни одного.
Последний раз Люксембург и Бельгия встречались друг с другом 14 лет назад. Тогда бельгийцы одержали разгромную победу со счетом 5:1.
Ставка: Победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.74.
Испания — Северная Ирландия
Футбол. Товарищеский матч
Испанцы являются одними из фаворитов Евро-2024. Команде попалась крайне непростая группа. Будет трудно завоевать путевку в плей-офф.
Испания на ЧЕ попала в один квартет с Италией, Хорватией и Албанией. Ранее сборная порадовала поклонников в товарищеском матче с Андоррой. Была одержана разгромная победа со счетом 5:0.
Северная Ирландия не сыграет на Евро-2024. Сейчас есть возможность проверить свои возможности в товарищеских матчах. Команда не играла с весны.
22 марта Северная Ирландия разошлась миром с Румынией (1:1). Затем спустя четыре дня удалось победить Шотландию со счетом 1:0. В предстоящей встрече Испания идет безоговорочным фаворитом. Сенсация маловероятна.
Ставка: Обе команды не забьют за 1.53.
Общий коэффициент — 4.47.