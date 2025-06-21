ЦСКА-Памир — Панджшер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 21 июня 2025 года

ЦСКА-Памир
Панджшер
«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «ЦСКА-Памир» имеет поровну очков с «Вахшем». А вот отличились игроки команды 21 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «ЦСКА-Памир» переиграл «Хосилот» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Худжанду» (2:1). Да и поединок с «Эсхатой» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «ЦСКА-Памир» на данном этапе выглядит солидно. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Причем «ЦСКА-Памир» традиционно успешно противостоит «Панджшеру». В пяти последних очных поединках «армейцы» добыли 3 победы при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается близко не подпускать конкурентов.
«Панджшер»
Турнирное положение: «Панджшер» пока стоит на вылет. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Панджшер» в 12 матчах чемпионата набрал всего 3 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Панджшер» не уступил «Хулбуку» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Регар-ТадАЗа» (1:2). А вот чуть ранее она безропотно уступила «Худжанду» (0:3).
При этом «Панджшер» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Панджшер» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Панджшер» еще не добыл ни одной виктории. А вот отставание от спасительной 10 позиции составляет 7 очков.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем 2 гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда уже 6 лет не может одолеть «армейцев».
Статистика для ставок
- «Панджшер» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «ЦСКА-Памир» забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч
- «Панджшер» уже 6 лет не обыгрывает «ЦСКА-Памир»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: «ЦСКА-Памир» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Панджшера» частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Фора «ЦСКА-Памира» -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05