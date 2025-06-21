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    «Армейцы» не заметят «Панджшер»

    ЦСКА-Памир — Панджшер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 21 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Панджшер»
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    21 июня в 13-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Панджшер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Панджшер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 21 Июня 2025 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 17:00 Панджшер

    Панджшер

  • Балх
    •

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» имеет поровну очков с «Вахшем». А вот отличились игроки команды 21 результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «ЦСКА-Памир» переиграл «Хосилот» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Худжанду» (2:1). Да и поединок с «Эсхатой» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «ЦСКА-Памир» на данном этапе выглядит солидно. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

    Причем «ЦСКА-Памир» традиционно успешно противостоит «Панджшеру». В пяти последних очных поединках «армейцы» добыли 3 победы при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается близко не подпускать конкурентов.

    «Панджшер»

    Турнирное положение: «Панджшер» пока стоит на вылет. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Панджшер» в 12 матчах чемпионата набрал всего 3 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Панджшер» не уступил «Хулбуку» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Регар-ТадАЗа» (1:2). А вот чуть ранее она безропотно уступила «Худжанду» (0:3).

    При этом «Панджшер» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Панджшер» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 12 поединках таджикского чемпионата.

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    При этом «Панджшер» еще не добыл ни одной виктории. А вот отставание от спасительной 10 позиции составляет 7 очков.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс команда уже 6 лет не может одолеть «армейцев».

    Статистика для ставок

    • «Панджшер» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «ЦСКА-Памир» забивает в среднем чуть реже 2 мячей за матч

    • «Панджшер» уже 6 лет не обыгрывает «ЦСКА-Памир»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Панджшера» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Фора «ЦСКА-Памира» -2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА-Памир — Панджшер?

    Матч ЦСКА-Памир — Панджшер состоится 21 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА-Памир — Панджшер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «ЦСКА-Памира» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА-Памир — Панджшер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «ЦСКА-Памира» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА-Памир — Панджшер?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА-Памир — Панджшер?

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

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