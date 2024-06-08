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    «Овьедо» — «Эйбар». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 июня 2024 года

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    «Эйбар»
    «Овьедо» на своем поле сыграет против «Эйбара» в первом полуфинальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 8 июня и начнется в 19:30 по мск. «Овьедо» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

    Последние матчи: «Карбайонцы» в заключительном туре уступили на выезде как раз предстоящему противнику со счетом 3:4, а до этого разгромили «Андорру» 3:0 и потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» 1:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие пять игр первенства потерпел два фиаско и добыл три виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» завершил основную часть чемпионата Сегунды на третьей строке, набрав 71 очко в 42 играх и всего на балл отстал от второй позиции, которая дала прямой билет в элиту.

    Баски в первенстве добились 21 виктории, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 72:48.

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    • Последние матчи: Завершали чемпионат «оружейники» как раз домашним поединком против предстоящего противника, который смогли выиграть со счетом 4:3. А туром ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» провел весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за восемь минувших встреч, пять раз смог победить и раз сыграл вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 13 последних матчей.

    Статистика для ставок

    • В этом чемпионате эти команды обменялись домашними победами — 2:1 и 3:4

    • Три из пяти очных матчей этих клубов на поле «Овьедо» завершились вничью

    • В четырех из пяти предыдущих противостояниях данных команд играла ставка обе забьют

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 2.40. Ничья оценена в 3.42, а победа «Эйбара» оценена в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.32 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: В первом поединке обе команды вряд ли будут форсировать события и наверняка в первую очередь будут очень внимательны у своих ворот, что и скажется на результативности поединка.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.10.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем ничью, ведь три из пяти предыдущих игр на поле «Овьедо» завершались именно миром.

    Ставка: ничья за 3.10.

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    «Овьедо» — «Эйбар». «Овьедо» на своем поле сыграет против «Эйбара» в первом полуфинальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 8 июня и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Эйбар» с коэффициентом 2.10.
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