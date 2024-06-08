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    Португалия и Хорватия много не забьют

    Португалия — Хорватия. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Хорватия
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    сборная Португалии
    8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Хорватии. Начало игры — в 19:45 мск. Португалия — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 19:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Португалия

    Турнирное положение: португальская национальная команда вообще без проблем вышла на чемпионат Европы 2024 года.

    Португальцы смогли добыть 10 побед в 10 матчах, набрали 30 очков и заняли уверенное первое место.

    Португалия — Хорватия: коэффициенты букмекеров

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    Главная команда Португалии 36 раз поразила ворота соперников и только два раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в июне португальская «националка» уже успела провести спарринг с Финляндией (4:2).

    В марте же Португалия проиграла Словении (0:2), но разгромила Швецию (5:2).

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В последних официальных матчах «селесао» победили Исландию (2:0) и Лихтенштейн (2:0).

    Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты сборной Португалии.

    Состояние команды: после отличной квалификации от команды ждут не менее яркого выступления на Евро-2024, а сейчас же подопечные Роберто Мартинеса к нему готовятся.

    Португальцы точно будут считаться одними из фаворитов предстоящего чемпионата Европы и могут побороться за самые высокие места. Их соперниками в группе будут Чехия, Турция и Грузия.

    Хорватия

    Турнирное положение: хорватская национальная команда испытала небольшие трудности в квалификации Евро-2024, но все же смогла пройти на турнир.

    Хорваты набрали 16 очков за восемь матчей и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Турцию, но опередив Уэльс, Армению и Латвию.

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    • Главная команда Хорватии смогла 13 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь четырежды.

    Последние матчи: в марте «шашечные» уже переиграли Северную Македонию (3:0) в товарищеском матче.

    В марте хорватская «националка» также разобралась с Египтом (4:2) и Тунисом в серии пенальти.

    В последних официальных встречах Хорватия победила Армению (1:0) и Латвию (2:0). Только до этого «пламенные» уступили Уэльсу (1:2).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: главный тренер команды Златко Далич сможет рассчитывать на всех футболистов, которые есть у него в распоряжении.

    Состояние команды: сборная Хорватии также может выстрелить на Евро-2024. У команды отличный сплав опыта и молодости, а также амбициозный тренер.

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    Соперниками хорватов по групповому этапу главного турнира континента будут Испания, Албания и Италия.

    Статистика для ставок

    • Хорватия проиграла только 1 матч из последних 13

    • Хорватия выиграла 5 последних матчей

    • Португалия ни разу не проигрывала Хорватии в очных матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.65, а победа Хорватии — в 5.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.

    Прогноз: команды очень мало пропускали в отборе и у них прекрасная защита, поэтому логично предположить, что много забитых мячей мы в этом матче не увидим.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.88.

    Прогноз:этот товарищеский матч команды рассматривают в качестве подготовки к Евро-2024, поэтому быть может все. Оба коллектива показывают неплохой футбол, поэтому все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.65.

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    Португалия — Хорватия. 8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Хорватии. Начало игры — в 19:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Португалия — Хорватия с коэффициентом 1.88.
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