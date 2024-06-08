8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Португалии и Хорватии. Начало игры — в 19:45 мск. Португалия — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Португалия

Турнирное положение: португальская национальная команда вообще без проблем вышла на чемпионат Европы 2024 года.

Португальцы смогли добыть 10 побед в 10 матчах, набрали 30 очков и заняли уверенное первое место.

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Главная команда Португалии 36 раз поразила ворота соперников и только два раза пропустила в свои.

Последние матчи: в июне португальская «националка» уже успела провести спарринг с Финляндией (4:2).

В марте же Португалия проиграла Словении (0:2), но разгромила Швецию (5:2).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В последних официальных матчах «селесао» победили Исландию (2:0) и Лихтенштейн (2:0).

Не сыграют: на поле смогут выйти все, вызванные на сбор футболисты сборной Португалии.

Состояние команды: после отличной квалификации от команды ждут не менее яркого выступления на Евро-2024, а сейчас же подопечные Роберто Мартинеса к нему готовятся.

Португальцы точно будут считаться одними из фаворитов предстоящего чемпионата Европы и могут побороться за самые высокие места. Их соперниками в группе будут Чехия, Турция и Грузия.

Хорватия

Турнирное положение: хорватская национальная команда испытала небольшие трудности в квалификации Евро-2024, но все же смогла пройти на турнир.

Хорваты набрали 16 очков за восемь матчей и стали вторыми в своей группе, пропустив вперед Турцию, но опередив Уэльс, Армению и Латвию.

Главная команда Хорватии смогла 13 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь четырежды.

Последние матчи: в марте «шашечные» уже переиграли Северную Македонию (3:0) в товарищеском матче.

В марте хорватская «националка» также разобралась с Египтом (4:2) и Тунисом в серии пенальти.

В последних официальных встречах Хорватия победила Армению (1:0) и Латвию (2:0). Только до этого «пламенные» уступили Уэльсу (1:2).

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: главный тренер команды Златко Далич сможет рассчитывать на всех футболистов, которые есть у него в распоряжении.

Состояние команды: сборная Хорватии также может выстрелить на Евро-2024. У команды отличный сплав опыта и молодости, а также амбициозный тренер.

Соперниками хорватов по групповому этапу главного турнира континента будут Испания, Албания и Италия.

Статистика для ставок

Хорватия проиграла только 1 матч из последних 13

Хорватия выиграла 5 последних матчей

Португалия ни разу не проигрывала Хорватии в очных матчах

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.65, а победа Хорватии — в 5.30.

ТБ 2,5 оценивается в 1.92, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.88.

Прогноз: команды очень мало пропускали в отборе и у них прекрасная защита, поэтому логично предположить, что много забитых мячей мы в этом матче не увидим.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.88.

Прогноз:этот товарищеский матч команды рассматривают в качестве подготовки к Евро-2024, поэтому быть может все. Оба коллектива показывают неплохой футбол, поэтому все может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.65.