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    Польша — Украина. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июня 2024 года

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    Сборная Украины
    7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Польша и Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Польша — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Июня 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 21:45 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Польша

    Турнирное положение: Поляки успешно квалифицировались на чемпионат Европы. В своей отборочной группе они финишировали на 3 месте.

    При этом Польша в плей-офф в серии пенальти одолела валлийцев. Да и потрясающий Роберт Левандовский еще в обойме!

    Польша — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в полуфинале плей-офф была разгромлена сборная Эстонии (5:1). Да и вообще, поляки всегда способны прибавить в самый нужный момент.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Польша выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    А вот не проигрывает «кадра» уже 6 матчей подряд. Да и последний контрольный поединок у латвийцев был выигран (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: поляки прекрасно выглядят в атаке. Левандовский и компания способны серьезно пошуметь на Евро.

    Матчи с украинцами для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Польша явно максимально воспользуется поддержкой родных трибун.

    Украина

    Турнирное положение: Украинцы сильны, что и продемонстрировали в плей-офф на Евро. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте в своей группе.

    При этом Украина отстала только от Англии и Италии. Причем с итальянцами у команды Сергея Реброва оказалось итоговое равенство очков — по 14.

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    • Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась 11 мячами в 8 матчах. Да и победили «желто-синие» всего в половине поединках.

    Причем свой последний поединок команда свела к ничьей. В контрольной встрече она не дала себя обыграть Германии (0:0).

    А вот чуть ранее Украина добыла викторию. Команда Реброва в финале плей-офф квалификации на Евро одолела исландцев (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно монолитно. Да и подбор игроков у украинцев весьма качественный.

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    Притом, что Украина уступила полякам в двух последних очных поединках. Причем в них «желто-синие» не сумели отличиться ни разу.

    В 5 своих последних матчах украинцы победили 3 раза. В них игроки команды отличились 6 мячами при 2 пропущенных.

    Подопечные Реброва явно не собираются отдавать инициативу хозяевам. Да и забивать в их составе уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Украина не проигрывает 7 матчей кряду

    • Поляки имеют шестиматчевую беспроигрышную серию

    • Украина в двух последних очных поединках уступила «полякам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Польша — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах классных атакующих исполнителей.

    И те, и другие явно прибавят перед началом чемпионата Европы, да и вообще, являются принципиальными соперниками.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.42

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    Польша — Украина. 7 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Польша и Украина. Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — Украина с коэффициентом 2.06.
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