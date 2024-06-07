Польша
Украина
Польша
Турнирное положение: Поляки успешно квалифицировались на чемпионат Европы. В своей отборочной группе они финишировали на 3 месте.
При этом Польша в плей-офф в серии пенальти одолела валлийцев. Да и потрясающий Роберт Левандовский еще в обойме!
Польша — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в полуфинале плей-офф была разгромлена сборная Эстонии (5:1). Да и вообще, поляки всегда способны прибавить в самый нужный момент.
Вообще, в 5 своих последних матчах Польша выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
А вот не проигрывает «кадра» уже 6 матчей подряд. Да и последний контрольный поединок у латвийцев был выигран (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: поляки прекрасно выглядят в атаке. Левандовский и компания способны серьезно пошуметь на Евро.
Матчи с украинцами для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Польша явно максимально воспользуется поддержкой родных трибун.
Украина
Турнирное положение: Украинцы сильны, что и продемонстрировали в плей-офф на Евро. В последней квалификации на Евро команда финишировала на 3 месте в своей группе.
При этом Украина отстала только от Англии и Италии. Причем с итальянцами у команды Сергея Реброва оказалось итоговое равенство очков — по 14.
Последние матчи: в отборе на Евро команда отличилась 11 мячами в 8 матчах. Да и победили «желто-синие» всего в половине поединках.
Причем свой последний поединок команда свела к ничьей. В контрольной встрече она не дала себя обыграть Германии (0:0).
А вот чуть ранее Украина добыла викторию. Команда Реброва в финале плей-офф квалификации на Евро одолела исландцев (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно монолитно. Да и подбор игроков у украинцев весьма качественный.
Притом, что Украина уступила полякам в двух последних очных поединках. Причем в них «желто-синие» не сумели отличиться ни разу.
В 5 своих последних матчах украинцы победили 3 раза. В них игроки команды отличились 6 мячами при 2 пропущенных.
Подопечные Реброва явно не собираются отдавать инициативу хозяевам. Да и забивать в их составе уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- Украина не проигрывает 7 матчей кряду
- Поляки имеют шестиматчевую беспроигрышную серию
- Украина в двух последних очных поединках уступила «полякам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Польша — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.
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Прогноз: Обе команды имеют в своих составах классных атакующих исполнителей.
И те, и другие явно прибавят перед началом чемпионата Европы, да и вообще, являются принципиальными соперниками.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех голов.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.42