Серб Хамад Медьедович сыграет против американца Максима Кресси в первом раунде квалификации турнира в Штутгарте. Мат пройдет 8 июня, начало — в 13:30 мск. Кресси — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кресси

Ранее на этой неделе Максим успел провалить «челленджер» в британском Сербитоне.

Американец открыл серию турниров на траве с поражения от представителя Казахстана Бейбита Жукаева — 4:6, 3:6.

В 2022-м Кресси дошел до финала в Истбурне и взял титул в Ньюпорте, благодаря чему дебютировал в топ-40. Но в прошлом году что-то сломалось.

С тех пор Максим не перестает разочаровывать: в текущем сезоне он до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в 2023-м Кресси выиграл лишь один из шести матчей на траве.

Медьедович

Хамад тем пока еще не играл на траве в этом году. Но судя по прошлому, его точно не стоит недооценивать на этом покрытии.

В 2023-м сербский теннисист прошел сложнейшую квалификацию на Уимблдоне и на «челленджере» в Илкли.

Начало текущего сезона Медьедович пропустил из-за травмы. Но сейчас, судя по весенним турнирам на грунте, он в хорошей форме.

В прошлом месяце 20-летний Медьедович выиграл два матча на уровне основной сетки «Мастерса» в Риме. В третьем круге его остановил Даниил Медведев, при этом справедливо сказать, что россиянину очень повезло в этом матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кресси в этом матче можно поставить за 2.46, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: стиль Кресси идеально подходит для игры на траве, но в последнее время у него вообще ничего не получается. Скорее всего, Хамад обыграет двухметрового американца.

Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича с форой по геймам (-2,5) за 1.94.