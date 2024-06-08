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    Кресси и Медьедовичу понадобится третий сет?

    Кресси — Медьедович. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Медьедович
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    Хамад Медьедович
    Серб Хамад Медьедович сыграет против американца Максима Кресси в первом раунде квалификации турнира в Штутгарте. Мат пройдет 8 июня, начало — в 13:30 мск. Кресси — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кресси

    Ранее на этой неделе Максим успел провалить «челленджер» в британском Сербитоне.

    Американец открыл серию турниров на траве с поражения от представителя Казахстана Бейбита Жукаева — 4:6, 3:6.

    В 2022-м Кресси дошел до финала в Истбурне и взял титул в Ньюпорте, благодаря чему дебютировал в топ-40. Но в прошлом году что-то сломалось.

    С тех пор Максим не перестает разочаровывать: в текущем сезоне он до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в 2023-м Кресси выиграл лишь один из шести матчей на траве.

    Медьедович

    Хамад тем пока еще не играл на траве в этом году. Но судя по прошлому, его точно не стоит недооценивать на этом покрытии.

    В 2023-м сербский теннисист прошел сложнейшую квалификацию на Уимблдоне и на «челленджере» в Илкли.

    Начало текущего сезона Медьедович пропустил из-за травмы. Но сейчас, судя по весенним турнирам на грунте, он в хорошей форме.

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    В прошлом месяце 20-летний Медьедович выиграл два матча на уровне основной сетки «Мастерса» в Риме. В третьем круге его остановил Даниил Медведев, при этом справедливо сказать, что россиянину очень повезло в этом матче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кресси в этом матче можно поставить за 2.46, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: стиль Кресси идеально подходит для игры на траве, но в последнее время у него вообще ничего не получается. Скорее всего, Хамад обыграет двухметрового американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Медьедовича с форой по геймам (-2,5) за 1.94.

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    Кресси — Медьедович. Серб Хамад Медьедович сыграет против американца Максима Кресси в первом раунде квалификации турнира в Штутгарте. Мат пройдет 8 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Кресси — Медьедович с коэффициентом 1.94.
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