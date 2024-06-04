Клубная легенда, «бывший» или иностранец. Кто возглавит ЦСКА?

В понедельник, 3 июня, Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА. В новый сезон армейский клуб войдет под управлением нового наставника. Но кому поручат вернуть столичный клуб к былой славе? Вот пять главных кандидатов.

Виктор Гончаренко

Белорус — один из немногих тренеров РПЛ серьезного калибра, находящийся на рынке труда после внезапного увольнения из «Урала». Этот сезон Гончаренко начал со «шмелями» более чем отлично — четыре победы и ничья в пяти стартовых турах.

Но последовавший за этим гостевой разгром от «Зенит» (0:4) положил начало черной полосе, которая растянулась до самого финиша сезона, опустив «Урал» в зону стыков. После поражения в первом матче с «Акроном» нервы президента «Урала» Григория Иванова сдали и он уволил Гончаренко, но встряска не дала результата и екатеринбуржцы отправились в Первую лигу.

По сравнению с другими кандидатами у Гончаренко есть несомненный плюс в виде работы в ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла Суперкубок 2018 года, два комплекта серебряных медалей (в сезонах 2016/17 и 2017/18) и доходили до 1/4 финала Лиги Европы. Но как только ЦСКА покинули игроки основы, которые делали чемпионство (Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин и Муса), результаты начали проседать.

Впрочем, у каждой медали две стороны, и работа в ЦСКА является в данном случае и минусом — в свой последний год у руля армейцев Гончаренко, плохо переносивший нарастающий стресс, изрядно испортил отношения как с руководством клуба, так и с рядом ветеранов, включая Игоря Акинфеева, а это буквально те причины, по которым только что уволили Владимира Федотова.

Вероятность назначения: 5%

Сергей Игнашевич

Еще один тренер, имеющий тесные связи с армейским клубом, правда в качестве игрока. ЦСКА уже обжигался на ностальгии с Алексеем Березуцким и приглашением Ивицы Олича, но Игнашевич куда более успешный тренер, чем хорват. За его плечами полтора относительно успешных сезона во главе «Торпедо», и триумфальный сезон с «Балтикой» в Первой лиге.

В Калининград Сергей Игнашевич приехал осенью 2022 года, сменив у руля тонущей команды уволенного Евгения Калешина, поставил «Балтике» атлетичный вертикальный футбол с агрессивным прессингом и в первый же сезон дошел с ней до четвертьфинала Кубка России. А в следующем сезоне калининградцы уверенно вышли в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ и по ходу кампании выдав 30-матчевую беспроигрышную серию.

Против бывшего защитника ЦСКА играет то, что в РПЛ он с «Балтикой», иного слова и не подберешь — провалился. Игнашевич пытался играть в РПЛ так же, как до этого в Первой лиге, но уровень соперников был совсем другим, реализация подводила калиниградцев, и команда откровенно тонула. Зимой «Балтика» серьезно усилилась, подписав целых 11 новичков и игра начала налаживаться, но было уже поздно — спастись от вылета не удалось.

Сергей Игнашевич globallookpress.com

По сообщениям исайдеров, Игнашевич является предпочитаемым кандидатом для боссов ЦСКА Романа Бабаева и Евгения Гинера, да и его видение игры совпадает с тем, что делал Федотов. Но по тем же инсайдерским сводкам, Сергея вряд ли стоит ждать на тренерском мостике ЦСКА, ведь вылет из РПЛ — серьезный аргумент, даже если ты дошел до Суперфинала Кубка России и потрепал там нервы «Зениту».

Вероятность назначения: 10%

Игорь Осинькин

Наставник «Крыльев Советов» — один из тренеров, по поводу которых у всех сходится мнение — ему пора на повышение в топ-клуб. Фамилия Осинькина всплывает, когда обсуждались кандидатуры новых тренеров «Спартака», «Динамо», а теперь и ЦСКА. И это неудивительно, его работа в условиях ограниченных возможностей и бюджетов вызывает уважение — команды прогрессируют, а молодые игроки стремительно растут и переходят на новый уровень.

Возглавив в 2016 году «Чертаново», он за два года вывел команду из ПФЛ в ФНЛ, а в следующие два года едва не пробился с ней в элиту, занимая 5-е и 3-е места соответственно. Перейдя летом 2020 года в «Крылья Советов», он за сезон вернул самарцев в РПЛ, причем они набрали рекордные 101 очко и забили 100 голов. К тому же Осинькин с командой дошел до финала Кубка, где «Крылышки» уступили «Локомотиву».

В РПЛ пришлось тяжелее: хотя в кампании 2021/22 «Крылья Советов» финишировали восьмыми, в прошлом сезоне самарцы лишь в последнем туре избежали стыковых матчей. Зато в прошедшей кампании «Крылья» выдали лучший старт за 22 года и к зимнему перерыву подошли в шестерке и на первом месте по забитым мячам. Правда поддерживать темп не удалось — финишировали волжане на 9-й строчке.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Несмотря на успехи в Самаре, Осинькин вряд ли возглавит ЦСКА, слишком уж его футбол отличается от того, что хотят видеть боссы армейцев. Стажировавшийся в «Фиорентине» специалист предпочитает схему 4-4-2 и игру вторым номером с быстрыми агрессивными контратаками. Чтобы это партнерство заработало, придется кардинально перестраиваться или составу команды или тренеру. К тому же, отступные Осинькина в «Крыльях» по слухам составляют 100 млн рублей.

Вероятность назначения: 25%

Владимир Ивич

Сербский тренер зимой прошлого года возглавил «Краснодар», перейдя «Маккаби Тель-Авив» и имея в своем активе трофеи в чемпионатах Греции и Израиля и короткий, но не слишком удачный опыт в английском Чемпионшипе с «Уотфордом». Примечательно, что летом 2022 года в СМИ активно ходили слухи о его переговорах с....московским ЦСКА.

В Краснодаре Ивич стартовал довольно бодро, дойдя с командой до Суперфинала Кубка России, но финишировав на шестом месте. Первый полноценный сезон у руля команды обещал еще больший успех — «Быки» так успешно стартовали, что на зимний перерыв ушли лидерами РПЛ и до последнего тура претендовали на «золото».

Но еще осенью команду начало лихорадить, к весне она начала часто спотыкаться, а серб явно не нашел общего языка с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и президентом клуба Владимиром Хашигом, которые были не в восторге от излишне прагматичного футбола, который Ивич привил команде.

Владимир Ивич globallookpress.com

В итоге случилось увольнение, от которого не выиграл никто, кроме клубов, которым нужен новый, качественный и гибкий тактически тренер, который знаком с разными схемами, умеет выстраивать оборону, задействует широкие фланги, адаптирует стиль под качества игроков и подыскивает им гибридные роли. Правда характер у боссов ЦСКА не легче, чем у владельца «Краснодара», что может стать камнем преткновения.

Вероятность назначения: 60%

Марко Николич

Еще один серб хорошо знакомый с чемпионатом России, где он успел поработать в «Локомотиве» с июня 2020 года по октябрь 2021‑го. Фанаты «железнодорожников» сначала люто возненавидели его на фоне ужасного прощания боссов клуба с Юрием Сёминым, но он успешно справился с хейтом, выстроив симпатичную игру и дав быстрый результат — выиграв Кубок России и взяв «бронзу», так что прощались с ним те же фанаты со слезами на глазах (вполне оправданными, если вспомнить все, что творилось до прихода на тренерский мостик Михаила Галактионова).

Марко Николич globallookpress.com

С одной стороны, снова есть стилистическое несовпадение между схемой Федотова 3-4-3 (и селекцией, проведенной под нее) и тем, как играли команды Николича: 4-2-3-1 с Алексеем Миранчуком в свободной роли, после отъезда того в Италию ромбовые 4-4-2 и линейные 4-4-2 (из-за продажи Крыховяка). В «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ были примерно те же варианты, так что или ЦСКА придется раскошеливаться, или Николичу придется адаптироваться. С другой стороны, умеющему использовать креативных игроков Николичу наверняка будет проще найти общий язык с легионерами ЦСКА, чем строгому Федотову.

Что интересно, Николича уже рассматривали в ЦСКА как альтернативу Березуцкому в декабре 2021-го, но в итоге отказались от его кандидатуры -якобы из-за из-за известных связей с конкретными агентами. «Краснодар» рассматривал его кандидатуру в январе 2022-го, после отставки Гончаренко, а «Динамо» — после ухода Сандро Шварца и неудачного сезона со Славишей Йокановичем. По одной версии, он не подошел бело-голубым по философии, по другой — в последний момент он, уже имея договоренность, польстился на лучшие условия в «Шабаб Аль-Ахли».

Как бы то ни было, судя по сообщениям СМИ, Николич является основным кандидатом ЦСКА. В пользу его кандидатуры говорит и то, что 30 мая он расторг по обоюдному согласию контракт с «Шабаб Аль‑Ахли», хотя до конца сезона оставался всего тур. Команда шла на втором месте и догнать лидирующий «Аль-Васл» шансов не имела, так чего ради ждать, когда надо готовиться к предсезонке в армейском клубе.

Вероятность назначения: 90%