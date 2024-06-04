ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Клубная легенда, «бывший» или иностранец. Кто возглавит ЦСКА?

    Пять основных кандидатов на смену Владимиру Федотову

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Крылья Советов Локомотив Краснодар Балтика Урал
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЛебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1 Виктор ГончаренкоКлубная легенда, «бывший» или иностранец. Кто возглавит ЦСКА? Владимир ФедотовЦСКА начал перезагрузку. Армейцы уволили Владимира Федотова
  • 23:55
    • Германия и Украина не выявили сильнейшего
  • 23:41
    • Англия уверенно справилась с Боснией и Герцеговиной в спарринге
  • 23:30
    • Рууд выиграл у Фритца и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 22:00
    • Джокович в пяти сетах обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко
    В понедельник, 3 июня, Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА. В новый сезон армейский клуб войдет под управлением нового наставника. Но кому поручат вернуть столичный клуб к былой славе? Вот пять главных кандидатов.

    Виктор Гончаренко

    Белорус — один из немногих тренеров РПЛ серьезного калибра, находящийся на рынке труда после внезапного увольнения из «Урала». Этот сезон Гончаренко начал со «шмелями» более чем отлично — четыре победы и ничья в пяти стартовых турах.

    Но последовавший за этим гостевой разгром от «Зенит» (0:4) положил начало черной полосе, которая растянулась до самого финиша сезона, опустив «Урал» в зону стыков. После поражения в первом матче с «Акроном» нервы президента «Урала» Григория Иванова сдали и он уволил Гончаренко, но встряска не дала результата и екатеринбуржцы отправились в Первую лигу.

  • ЦСКА начал перезагрузку. Армейцы уволили Владимира Федотова
  • Реакция российских спортивных СМИ на первую громкую отставку межсезонья
  • Вчера

    • По сравнению с другими кандидатами у Гончаренко есть несомненный плюс в виде работы в ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда выиграла Суперкубок 2018 года, два комплекта серебряных медалей (в сезонах 2016/17 и 2017/18) и доходили до 1/4 финала Лиги Европы. Но как только ЦСКА покинули игроки основы, которые делали чемпионство (Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин и Муса), результаты начали проседать.

    Впрочем, у каждой медали две стороны, и работа в ЦСКА является в данном случае и минусом — в свой последний год у руля армейцев Гончаренко, плохо переносивший нарастающий стресс, изрядно испортил отношения как с руководством клуба, так и с рядом ветеранов, включая Игоря Акинфеева, а это буквально те причины, по которым только что уволили Владимира Федотова.

    Вероятность назначения: 5%

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Сергей Игнашевич

    Еще один тренер, имеющий тесные связи с армейским клубом, правда в качестве игрока. ЦСКА уже обжигался на ностальгии с Алексеем Березуцким и приглашением Ивицы Олича, но Игнашевич куда более успешный тренер, чем хорват. За его плечами полтора относительно успешных сезона во главе «Торпедо», и триумфальный сезон с «Балтикой» в Первой лиге.

  • Виват «Зениту», злой рок «Динамо» и провал «Урала». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем очередной сезон Российской Премьер-лиги
  • 02/06/2024

    • В Калининград Сергей Игнашевич приехал осенью 2022 года, сменив у руля тонущей команды уволенного Евгения Калешина, поставил «Балтике» атлетичный вертикальный футбол с агрессивным прессингом и в первый же сезон дошел с ней до четвертьфинала Кубка России. А в следующем сезоне калининградцы уверенно вышли в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ и по ходу кампании выдав 30-матчевую беспроигрышную серию.

    Против бывшего защитника ЦСКА играет то, что в РПЛ он с «Балтикой», иного слова и не подберешь — провалился. Игнашевич пытался играть в РПЛ так же, как до этого в Первой лиге, но уровень соперников был совсем другим, реализация подводила калиниградцев, и команда откровенно тонула. Зимой «Балтика» серьезно усилилась, подписав целых 11 новичков и игра начала налаживаться, но было уже поздно — спастись от вылета не удалось.

    Сергей Игнашевич

    По сообщениям исайдеров, Игнашевич является предпочитаемым кандидатом для боссов ЦСКА Романа Бабаева и Евгения Гинера, да и его видение игры совпадает с тем, что делал Федотов. Но по тем же инсайдерским сводкам, Сергея вряд ли стоит ждать на тренерском мостике ЦСКА, ведь вылет из РПЛ — серьезный аргумент, даже если ты дошел до Суперфинала Кубка России и потрепал там нервы «Зениту».

    Вероятность назначения: 10%

    Игорь Осинькин

    Наставник «Крыльев Советов» — один из тренеров, по поводу которых у всех сходится мнение — ему пора на повышение в топ-клуб. Фамилия Осинькина всплывает, когда обсуждались кандидатуры новых тренеров «Спартака», «Динамо», а теперь и ЦСКА. И это неудивительно, его работа в условиях ограниченных возможностей и бюджетов вызывает уважение — команды прогрессируют, а молодые игроки стремительно растут и переходят на новый уровень.

  • Пора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?
  • Семь российских футболистов, которые могут перебраться в европейские клубы уже в это летнее трансферное окно
  • 21/05/2024

    • Возглавив в 2016 году «Чертаново», он за два года вывел команду из ПФЛ в ФНЛ, а в следующие два года едва не пробился с ней в элиту, занимая 5-е и 3-е места соответственно. Перейдя летом 2020 года в «Крылья Советов», он за сезон вернул самарцев в РПЛ, причем они набрали рекордные 101 очко и забили 100 голов. К тому же Осинькин с командой дошел до финала Кубка, где «Крылышки» уступили «Локомотиву».

    В РПЛ пришлось тяжелее: хотя в кампании 2021/22 «Крылья Советов» финишировали восьмыми, в прошлом сезоне самарцы лишь в последнем туре избежали стыковых матчей. Зато в прошедшей кампании «Крылья» выдали лучший старт за 22 года и к зимнему перерыву подошли в шестерке и на первом месте по забитым мячам. Правда поддерживать темп не удалось — финишировали волжане на 9-й строчке.

    Игорь Осинькин

    Несмотря на успехи в Самаре, Осинькин вряд ли возглавит ЦСКА, слишком уж его футбол отличается от того, что хотят видеть боссы армейцев. Стажировавшийся в «Фиорентине» специалист предпочитает схему 4-4-2 и игру вторым номером с быстрыми агрессивными контратаками. Чтобы это партнерство заработало, придется кардинально перестраиваться или составу команды или тренеру. К тому же, отступные Осинькина в «Крыльях» по слухам составляют 100 млн рублей.

    Вероятность назначения: 25%

    Владимир Ивич

    Сербский тренер зимой прошлого года возглавил «Краснодар», перейдя «Маккаби Тель-Авив» и имея в своем активе трофеи в чемпионатах Греции и Израиля и короткий, но не слишком удачный опыт в английском Чемпионшипе с «Уотфордом». Примечательно, что летом 2022 года в СМИ активно ходили слухи о его переговорах с....московским ЦСКА.

  • Ивич в «Краснодаре». Любитель агрессивного футбола и дисциплины
  • Все, что нужно знать о новом наставнике краснодарского клуба
  • 07/01/2023

    • В Краснодаре Ивич стартовал довольно бодро, дойдя с командой до Суперфинала Кубка России, но финишировав на шестом месте. Первый полноценный сезон у руля команды обещал еще больший успех — «Быки» так успешно стартовали, что на зимний перерыв ушли лидерами РПЛ и до последнего тура претендовали на «золото».

    Но еще осенью команду начало лихорадить, к весне она начала часто спотыкаться, а серб явно не нашел общего языка с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и президентом клуба Владимиром Хашигом, которые были не в восторге от излишне прагматичного футбола, который Ивич привил команде.

    Владимир Ивич

    В итоге случилось увольнение, от которого не выиграл никто, кроме клубов, которым нужен новый, качественный и гибкий тактически тренер, который знаком с разными схемами, умеет выстраивать оборону, задействует широкие фланги, адаптирует стиль под качества игроков и подыскивает им гибридные роли. Правда характер у боссов ЦСКА не легче, чем у владельца «Краснодара», что может стать камнем преткновения.

    Вероятность назначения: 60%

    Марко Николич

    Еще один серб хорошо знакомый с чемпионатом России, где он успел поработать в «Локомотиве» с июня 2020 года по октябрь 2021‑го. Фанаты «железнодорожников» сначала люто возненавидели его на фоне ужасного прощания боссов клуба с Юрием Сёминым, но он успешно справился с хейтом, выстроив симпатичную игру и дав быстрый результат — выиграв Кубок России и взяв «бронзу», так что прощались с ним те же фанаты со слезами на глазах (вполне оправданными, если вспомнить все, что творилось до прихода на тренерский мостик Михаила Галактионова).

    Марко Николич

    С одной стороны, снова есть стилистическое несовпадение между схемой Федотова 3-4-3 (и селекцией, проведенной под нее) и тем, как играли команды Николича: 4-2-3-1 с Алексеем Миранчуком в свободной роли, после отъезда того в Италию ромбовые 4-4-2 и линейные 4-4-2 (из-за продажи Крыховяка). В «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ были примерно те же варианты, так что или ЦСКА придется раскошеливаться, или Николичу придется адаптироваться. С другой стороны, умеющему использовать креативных игроков Николичу наверняка будет проще найти общий язык с легионерами ЦСКА, чем строгому Федотову.

    Что интересно, Николича уже рассматривали в ЦСКА как альтернативу Березуцкому в декабре 2021-го, но в итоге отказались от его кандидатуры -якобы из-за из-за известных связей с конкретными агентами. «Краснодар» рассматривал его кандидатуру в январе 2022-го, после отставки Гончаренко, а «Динамо» — после ухода Сандро Шварца и неудачного сезона со Славишей Йокановичем. По одной версии, он не подошел бело-голубым по философии, по другой — в последний момент он, уже имея договоренность, польстился на лучшие условия в «Шабаб Аль-Ахли».

  • Новый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • Подводим краткие итоги чемпионской гонки сезона РПЛ 2023/24
  • 25/05/2024

    • Как бы то ни было, судя по сообщениям СМИ, Николич является основным кандидатом ЦСКА. В пользу его кандидатуры говорит и то, что 30 мая он расторг по обоюдному согласию контракт с «Шабаб Аль‑Ахли», хотя до конца сезона оставался всего тур. Команда шла на втором месте и догнать лидирующий «Аль-Васл» шансов не имела, так чего ради ждать, когда надо готовиться к предсезонке в армейском клубе.

    Вероятность назначения: 90%

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Италия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швейцария — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал Томайпо — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Уачипато — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Микельсен — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры