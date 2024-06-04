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    ЦСКА сообщил о назначении Николича на пост главного тренера

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    ЦСКА и сербский тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Контракт между сторонами будет заключен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что 44-летний Николич подпишет с ЦСКА соглашение на два года.

    В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

    В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

    3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

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